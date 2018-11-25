Başkan Uysal: “Muratpaşa'nın en büyük eğitim kurumu belediyemizdir”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 24 Kasım Öğretmen Günü'nde Eğitim-İş Antalya Şubesi'nin düzenlediği ‘Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü' törenine katıldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla, sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinliklere katıldı, Muratpaşa Belediyesi'nin öğretmenleriyle de düzenlenen programlarda bir araya geldi.

Başkan Uysal'ın ilk durağı, İbradı Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği tarafından Muratpaşa Belediyesi Kozaklı Komşu Evi'nde düzenlenen kutlamalar oldu. İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru'nun da yer aldığı etkinlikte İbradı'ya emeği geçen öğretmenlere plaket takdim edildi. Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin destek eğitim ve üniversiteye hazırlık kurslarında görev alan öğretmenlerle de yemekte bir araya gelirken Kreş Müdürlüğü'nün belediye kültür salonunda düzenlendiği Yrd. Doç. Dr. Ercan Mertoğlu'nun katılımıyla ‘Okul öncesinde müzik eğitimi ve değerler eğitimi' semineri ve Öğretmenler Günü kokteyline katıldı.

“Toparlamaya çalışıyoruz”

Başkan Uysal, son olarak Eğitim -İş Antalya Şubesi'nin geleneksel olarak düzenlediği ‘Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü' törenine katıldı. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Ümit Uysal, kreşleri, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik destek eğitim kursları, üniversiteye hazırlık kursları ve öğrencilere sağladığı eğitim yardımı ve barınma imkanlarıyla Muratpaşa'nın en büyük eğitim kurumunun Muratpaşa Belediyesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin eğitim alanında büyük bir fırsat eşitsizliğini yaşadığının altını çizen Başkan Uysal, “Bizlerin zamanında köylerden çıkıp Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde okunabiliyordu. Şimdi bırakın köyleri, şehirlerimizin kenar mahallerinden bile bunun gerçekleştirmek imkansız. Büyük bir fırsat eşitsizliği var. Biz belediye olarak bunu toparlamaya çalışıyoruz ama nihai göreve ve sorumluluk genel kamu yönetiminindir” diye konuştu.

“İşte Cumhuriyet'in başarısı”

Bu yıl 95'inci kuruluş yılı kutlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün, aydınlanma önderlerinin ve öğretmenlerin öncülüğünde büyük işler başardığını belirten Başkan Uysal, “Ama başardıklarımız çok az anlatıldı. Başaramadıklarımızı çok konuştuk” dedi. Türkiye'nin 100 yıl önce Suriye ile birçok bakımdan aynı ülkeyken ve hatta Antep Halep'in kazası durumundayken bugün artık sahip olduğu organize sanayi bölgeleri, kentsel düzenlemeleriyle Gaziantep'in Halep'in 50 yıl önünde olduğunu belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

“İşte Cumhuriyetimizin 100 - 200 kilometre içinde ortaya koyduğu başarı budur. Petrolü ve diğer doğal kaynakları olmadan Başöğretmen Atatürk'ün, öğretmenlerimizin, Köy Enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguç'un, Köy Enstitülerinin kurucusu Hasan-Âli Yücel'in öncülüğünde bunu başardık. 24 Kasım Öğretmen Günün dolayısıyla bana okumayı yazmayı öğreten, 1'inci ve 2'nci sınıfta öğretmenim olan babam Mehmet Ali Uysal ve tüm öğretmenlerimizi kutluyor, teşekkürlerimi sunuyorum.”

Onur ödülü Onur Öymen'e

Başkan Uysal, ayrıca, ‘Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü' törenini 2009 yılından bu yana her 24 Kasım'da düzenleyen Eğitim-İş Antalya Şubesi'ni tebrik etti. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin'in de katıldığı gecede Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü, diplomat ve siyasetçi Onur Öymen'e takdim edildi.