Başkan Uysal, Rus-Türk Dostluk Festivali'nde

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2'nci Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali'nde “Gerek ülkelerimizin komşuluğundan gerekse Antalya'daki komşuluğumuzdan çok mutluyuz. Şehrimize renk kattığınız, dostluğumuzu pekiştirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2019 Türkiye - Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Antalya'da gerçekleştirilen İstoki 2'nci Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali'ne katıldı. Konyaaltı Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen festival, çocukların ve Rus sanatçıların iki ülke bayraklarıyla birlikte verdikleri konserle başladı. Konserin sonunda ise büyük boylarda Türkiye ve Rusya bayrakları açıldı.

Rusya Dostluk ve Kültür Derneği'nin ev sahipliği yaptığı gecede Başkan Uysal, iki ülke arasında kadim bir beraberlik olduğunu söyledi. Uysal, "Toplumlarımızın müthiş bir kaynaşması var. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şeyimiz var. Rusya, kadınların çok etkin olduğu, çalışkan sakin yaradılışlı bir toplum. Türkiye, erkeklerin çok etkin olduğu, biraz duygularını yoğun ve hızlı yaşayan bir toplum. İki toplumun birbirini tamamlayan, birbirine söyleyecek sözü olan da bir yapısı var. Gerek ülkelerimizin komşuluğundan gerekse Antalya'daki komşuluğumuzdan çok mutluyuz. Festivale emeği geçen dernek yetkilileri ve sanatçılara çok teşekkür ediyorum. Şehrimize renk kattıkları, dostluğumuzu pekiştirdikleri için" diye konuştu.

Antalya'da düzenlenen iki ülke arasındaki dost ilişkileri geliştirme ve güçlendirme amacı taşıyan festival Muratpaşa Belediyesi'yle birlikte Türk-Rus Toplumsal Forumu, Uluslararası Karlov Vakfı, Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu, Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı ve Türkiye'deki Rus Yurttaşlar Organizasyonu Koordinasyon Konseyi'nin destek veriyor.