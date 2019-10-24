Başkan Uysal, şehit aileleriyle buluştu

Üstelik bunları siyaset üstü olarak gerçekleştiriyorsunuz” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit edilen polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç'ın il temsilciliğini yaptığı Şehit Yakınları ve Korumaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) ve 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği, Antalya Birlik ve Kardeşlik Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada şehit polis memurunun babası Zeki Kılınç'ın genel başkan yardımcılığı görevini üstlendiği Vatan Yıldızları Vakfı de yer aldı. Muratpaşa Belediyesi'nde gerçekleşen buluşmada, Meltem Kılınç, federasyon çalışmaları hakkında Başkan Uysal'a bilgi verdi. Şehit oğlu için yazılmış bir şiiri de okuyan Kılınç, günün anısına Başkan Uysal'a plaketle birlikte Türk bayrağı takdim etti.

Uysal, ziyaretleri dolayısıyla dernek, vakfı ve platforma başkan ve üyelerine teşekkür ederek, "Şairin ‘Acıyı bal eylemek' diye anlattığı gibi sizler de bir acıdan vatan ve millet için faydalı bir mücadele üretiyorsunuz. Muhteşem. İnsanlar, böylesi durumlar karşısında içine kapanabilir, dünyayla bağını kesebilir. Belki verilebilecek en pozitif tepki, toplumumuzun ihtiyacı olan birlikteliklere yönelik çalışmalar yapıyorsunuz. Üstelik bunları siyaset üstü olarak gerçekleştiriyorsunuz" ifadelerinde bulundu.