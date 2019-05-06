Başkan Uysal ‘Sevgi ve barış' diledi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Daha mutlu ve sevgi, barış, hoşgörü içinde bir dünya” temennisiyle Hıdırellez dileğini Akdeniz'in maviliklerine bıraktı.

Muratpaşa Belediyesi'nin hafta sonu Karaalioğlu Parkı'ndan başlayan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alan efsaneleri, inanışları, gelenekleriyle doğanının uyanışının müjdecisi Hıdırellez kutlamaları, Hıdırellez dileklerinin Akdeniz'in mavilikleriyle buluştuğu etkinlikle sona erdi.

Bu yıl 4'üncü kez düzenlenen etkinlik için Antalyalılar, gün ağarmadan tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda buluştu. Belediyenin kiraladığı 5 gezi teknesiyle limandan denize açılan ilçe sakinleri, geceden gül ağacının dibine gömdükleri, dallarına astıkları dileklerinin gerçekleşmesi için Akdeniz'e bıraktı. Etkinliğe eşi Ümran Uysal'la birlikte katılan Başkan Uysal, vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra teknenin ucuna gelerek dileğini Akdeniz'e bıraktı. İnsanlık için güzel şeyler dilediklerini belirten Başkan Uysal, dileğinin “Daha mutlu ve sevgi, barış, hoşgörü içinde bir dünya ve Türkiye” olduğunu söyledi. Başkan Uysal, Hıdırellez'in bu yıl Ramazan ayının ilk gününe gelmesi ayrı bir güzellik olduğunu da sözlerine ekledi.