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Başkan Uysal, SODEMSEN yönetimine seçildi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ankara’da toplanan Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikası’nın (SODEMSEN) olağanüstü genel kurulunda yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ankara'da toplanan Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikası'nın (SODEMSEN) olağanüstü genel kurulunda yönetim kurulu üyeliğine seçildi.


SODEMSEN'in 2'nci olağanüstü genel kurulu Ankara'da, Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yönetim kurulu başkanlığına seçildiği genel kurulda, Başkan Uysal da yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 149'u belediye, 34 belediye şirketi olmak üzere 183 üyesi bulunan SODEMSEN'de yeni yönetim kurulu Başkan Soyer ve Ümit Uysal'la Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı'dan oluştu.

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