Başkan Uysal: “Sosyal hizmetler vazgeçilmezimiz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde “Ucu bucağı sınırsız, görev tanımı esnek sosyal hizmetlerimiz var. Bunu belediyeciliğimizin vazgeçilmez parçası olarak görüyoruz” dedi.

Başkan Uysal, Kadının Sesi Derneği ve Adalya Vakfı işbirliğiyle 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen Anneler Günü etkinliğine katıldı. Engelsiz Kafe'deki etkinlikte Başkan Uysal'ın eşi Ümran Uysal da yer aldı.

Başkan Uysal, konuşmasına “Kentimizi, dayanışmaya ihtiyacı olan komşularımızla dayanışabildiğimiz ölçüde iyi, uygar, olumlu, medeni olarak tarif ediyoruz. İyi günde kötü günde, tasada ve kıvançta birlikte olabildiğimiz ölçüde kendimizi iyi hissediyoruz” sözleriyle başladı.

Bu çerçevede, Muratpaşa Belediyesi olarak yaşlılara, engellilere ve kadınlara 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verdiklerini dile getiren Başkan Uysal, “Onun dışında farklı engel gruplarına yönelik çalışmalarımız var. Çevre çalışmalarımız, kadın ve aile çalışmalarımız, inovasyon ve eğitimde fırsat eşitliği çalışmalarımız var. Ucu bucağı sınırsız, görev tanımı esnek sosyal hizmetlerimiz var. Bunu belediyeciliğimizin vazgeçilmez parçası olarak görüyoruz” diye konuştu.

Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından Engelsiz Kafe'deki etkinlik engelli çocukların hep birlikte söylediği türkülerle devam etti.