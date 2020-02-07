Başkan Uysal spordaki başarının sırrını anlattı: "Ülkemizin çocuklarına güveniyoruz"

Muratpaşa Belediyesi büyük bütçelere değil ülkenin çocuklarına güvenen, milli takımlara 25 hentbolcu gönderen, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yoluna hızla devam eden bir başarı yakaladı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sportif başarının sırrını anlattı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kadın hentbolunda ekol olan, farklı yaş kategorilerinde milli takımların bel kemiğini oluşturan Muratpaşa'nın başarısının doğru tesisleşme politikası, dünya standartlarında bilimsel antrenman programı ve Antalya'nın, Türkiye'nin çocuklarına duyulan sonsuz güvende yattığını söyledi. Türkiye'de milyonlarca taraftara sahip spor kulüpleri dahi gerek finansal gerek sporcu altyapısında derin bir krizi yaşarken Antalya'da Ümit Uysal başkanlığındaki Muratpaşa Belediyesi ve belediyenin adını taşıyan Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, sessiz bir devrime imza atıyor. Doğru tesisleşme politikası, buna eşlik eden dünya standartlarında, bilimsel antrenman programı ve sporun toplumda bir kültür olarak gelişmesi için gerçekleştirilen çalışmalarıyla Muratpaşa, Türkiye'de sporun geleceği olmaya doğru yol alıyor.

"Bir yabancı oyuncuyla mücadele ediyoruz"

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın Türkiye'de spor, sporcu ve kulüp anlayışını değiştirecek yaklaşımın temel olarak uygulandığı alan olduğunu söyledi. Büyük bütçelere, yabancı oyuncu transferlerine değil mahallelere yayılan spor salonları ve spor okullarıyla kurulan altyapıya güvendiklerini ifade eden Uysal, “Bunun sonucu olarak da kendi kendine yabancı sınırı koyan tek takım olduk. Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda sadece 1 yabancı oyuncuyla mücadele ediyoruz” dedi.

Doğru tesisleşme programıyla birlikte dünya standartlarında bilimsel bir antrenman programıyla yeniden yapılandırılan takımla ilgili olarak Uysal, “Antrenörümüz Türkiye'nin en önemli antrenörlerinden Birol Ünsal. Hentbol mantalitesini o belirliyor. Onun dışında biz kondisyonerimizden takviye alıyoruz. Ciddi bir ağırlık ve kondisyon çalışmamız var. Diyetisyenimiz var. Ondan ciddi yardım alıyoruz. Dünya ortalamalarında haftada 13-14 saati bulan antrenman programımız var. Altyapımızda 300'ü bulan sporcumuz var. Altyapı hocalarımız çok muntazam çalışıyorlar. Doğru bir örnek sergilemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Buna sürekli bir yenilik arayışının da eşlik ettiğini ve 60 dakika tabelaya ve diğer faktörlere bakmadan tam mücadele eden bir takım örneği ortaya koyma gayretinde olduklarını belirten Uysal, “Önümüzdeki 10-15 yıl Muratpaşa'mızda bütün amatör branşlarda, özellikle kadın hentbolunda bir sporcu açığı olmayacak. Hatta Avrupa derecelerini kovalayacağız diye çalışıyoruz. Onun altyapısını, onun bilimsel ortamını tesis etmiş durumdayız. Hiçbir şeyi eksik bırakmamaya ve titizlikle takip etmeye gayret gösteriyoruz. Sporcularımız da bu yeni düzene hevesle uyum sağlıyorlar. Onlar da başarılı olmak istiyorlar. Onlar da dünya klasmanında olmak istiyorlar. Bu çabaların içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Milli takıma en çok oyuncu gönderen belediye

Bu anlayış ve yapısal dönüşüm çerçevesinde Muratpaşa, bugün kadın hentbolunda her yaş kategorisinde milli takımlara en çok oyuncu gönderen takım oldu. Muratpaşa, A ve Genç Milli Kadın hentbol takımlarının geçen yıl 18-26 Kasım'da Antalya'da yaptığı hazırlık kampına 15 sporcusunu gönderdi. Antrenörlüğünü Muratpaşa'nın deneyimli hocası Birol Ünsal'ın yaptığı A Milli Takım kadrosunda Muratpaşa'dan Merve Durdu, Döne Gül Bozdoğan, Cansu Akalın, Eda Nur Kılıç, Ayşenur Sormaz, Kübra Sarıkaya yer aldı. Genç Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 22 kişilik kadrosunda ise Muratpaşa Belediyespor'dan Öznur Özdemir, Saliha Hatun Çelik, Sinem Yapıcı, Betül Karaaslan, Gizem Yapıcı, Fulya Naime Bozyurt, Şükran Beytekin, Berfin Şen ve Burcu Özdemir çağrıldı. Ayrıca, 13–14 yaş grubu kız milli takımının Ağustos ayında Ankara'da düzenlediği gelişim kampına da Muratpaşa'dan 10 hentbolcu katıldı.

"Bakış açısını değiştiriyoruz"

Uysal, bu uzun soluklu yolculuğun aslında Türkiye'nin amatör sporlara bakış açısını değiştirme amacı taşıdığını söyledi. Bunun için öncelikli olarak bir amatör spor tanımının yapılması gerektiğini belirten Uysal, amatör sporların geniş kitleler tarafından yapılması gerektiğini, bu çerçevede sporun bir kültür olarak topluma yayılması gerektiğini kaydetti. Uysal, "Hem tansiyon, şeker, kanser gibi kronik baş belalarından kurtulmalıyız hem de toplumumuz daha rahatlamış, daha rehabilite olmuş, daha enerjisini sarf etmiş, daha barışçı, daha güzel bir hayat kurmalıyız. Kötü alışkanlıklardan da gelecek nesillerimizi korumalıyız. Dolayısıyla amatör sporlar genel olarak insanımızın, milletimizin sağlığını arttırma mekanizması. Böyle görmek lazım. Birini yenme vakası, yenme yenilme vakası olarak görmemek lazım" dedi.

Sporda başarılı ülkelerin amatör sporlara bu şekilde yaklaştığını, Muratpaşa'da da bakış açısının böyle olduğunu dile getiren Uysal, bunun tesisleşmeden antrenman programlarına ve spor okullarına kadar uygulandığını kaydetti. Başkan Uysal, tüm bu çalışmaların ve anlayışın uygulama merkezinin ise Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı olduğunu söyledi.

Tesisleşme politikası

Uysal, Türkiye'de değişmesi gereken spor anlayışının şehirlerin meydanlarına sporcusu ve seyircisi olmayan olimpik sahalar yaparken Muratpaşa'da tesisleşmenin mahallelerden başladığını söyledi. Uysal, “Kitlelerin spor yapacağı onlarca spor sahası olmalı. Kitlelerimiz spor yapsın, oradan süzülenler de bir olimpik salonda yarışsın. Mahallelerinizde spor yapılabilecek salonunuz yoksa kalkıp bir tane olimpik saha yapmanın çok bir manası yok. Çünkü içine Afrika'dan spor yapacak kişiler getirmek durumunda kalıyoruz” diye konuştu.

Muratpaşa'da bu bakış açısıyla 5 mahallede eğitim saatleri içinde öğrencilerin bu saatler dışında tüm mahallelinin kullanabileceği spor salonları inşa ettiklerini, 6'ncısının da inşaatına başladıklarını kaydeden Uysal, bunun yanı sıra 2 çadır tipi salon, Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi, buz pateni pisti yatırımlarını da gerçekleştirdiklerini söyledi. Muratpaşa'da spor salonlarının sayısını 10'a çıkarmayı planladıklarını kaydeden Başkan Uysal, tüm bu tesisleşmenin de Kızılarık Mahallesi'nde projelendirilen Muratpaşa Eğitim, Yaşam ve Spor Merkezi'ne bağlanacağını kaydetti.

Spor okulları ve yardımlar

Tesisleşmede Muratpaşa'da doğru ve örnek bir modeli gerçekleştirirken yılda 3 dönem spor okulları açtıklarını söyleyen Uysal, çocuk ve gençlerle birlikte yetişkinlere yönelik birçok branşta açılan spor okullarının yanı sıra Muratpaşa Belediyesi olarak amatör spor kulüplerine gerek maddi gerekse spor malzemesi yardımlarında bulunduklarını da dile getirdi.

Sezonun başarıları

Muratpaşa Belediyespor'un genç sporcuları, Ocak ayında düzenlenen Hentbol Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası finalinde Sivas Belediyespor'u yenerek kupayı Antalya'ya getirdi. Muratpaşa Belediyespor squash takımı, 2019 Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 3 Türkiye şampiyonluğuyla 6 kürsü derecesi elde etti.

Muratpaşa Belediyespor U18 erkek basketbol takımı, mücadele ettiği U18 Erkekler Antalya Ligi final grubunun çıkma başarısı göstererek adını Afyonkarahisar'da 10-14 Mart tarihlerinde yapılacak Genç Erkekler Bölge Şampiyonası'na yazdırdı. Muratpaşa Belediyespor ritmik cimnastik takımı Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-27 Ocak'ta düzenlenen Uluslararası Diadem Cup'ta 7 birincilik elde etti.