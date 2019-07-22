Başkan Uysal, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Engelsiz Kafe'de yenilenme çalışmalarını büyük oranda tamamlandığını belirterek, “Burası, bizim bölgemizde engellilere tahsis edilen, engellilere öncelik verilen en geniş alandır. Burada bir kafe hizmeti var ve kapıları ruhunda engel olmayan herkese açık” diye konuştu.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın birlikte hizmete açtığı ve haziran ayı sonunda başlayan çalışmalarla yenilenen Engelsiz Kafe'de sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmalarına devam ediyor. Başkan Uysal, bu hafta, aralarında Kızılay'ın da bulunduğu 30'un üzerinde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Başkan Uysal, buluşmanın gerçekleştiği Engelsiz Kafe'nin Nisan 2015'te kapılarını açtığını söyledi. Falez bandında eski Mobil alanı olarak bilinen yerin hemen yanında 4 yılı aşkın bir süredir hizmet veren Engelsiz Kafe'nin 8 bin metrekarelik alana kurulu olduğunun altını çizen Başkan Uysal, yenilenme çalışması için kısa bir süre kapalı kaldığını söyledi.

Kurulduğu günden bu yana her engel grubuna ve ailelerine yönelik etkinlikler gerçekleştiren, engelli bireyler ve ailelerine yönelik eğitim ve sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafe'de yenilenme çalışmalarını artık son noktaya geldiğini belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Burası, bizim bölgemizde engellilere tahsis edilen, engellilere öncelik verilen en geniş alandır. Burada bir kafe hizmeti var ve kapıları ruhunda engel olmayan herkese açık. Bir de Demans kafe hazırlığımız var. Buralarda düzgün bir menü, düzgün bir hizmet bulacağınıza emin olabilirsiniz.”

Başkan Uysal, kısa selamla konuşmasının ardından dernekleri tek tek gezerek yeni dönem çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunup sivil toplum kuruluşlarının önerilerini dinledi.