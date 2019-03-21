Başkan Uysal: Taksilerin işgaliye ücretinin kaldırılmasına yönelik teklif Nisan ayı Belediye Meclisine sevk edildi "

Başkan Uysal, partisi ve Millet İttifakının Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkan adayı Murat Dinç, Konyaaltı Belediye Başkan adayı Semih Esen ve CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı'yla birlikte Antalya'da servisçilerden taksicilere, toplu ulaşım esnafıyla bir araya geldi.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada, Oda Başkanı Mehmet Ali Alkan, Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin ve Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan da yer aldı.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, ticari taksilerin durak harici yol kenarı bekleme yerleri için ödediği işgaliye ücretinin kaldırılması için hazırlanan teklifin Muratpaşa Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere gündeme alındığı müjdesini verdi.

Söz konusu ücretin kendi belediye başkanlığı öncesinde Sayıştay raporuna bağlı olarak alınmaya başladığını hatırlatan Başkan Uysal, “Türkiye'mizde bir vergiyi koymak ne kadar kolaysa kaldırmakta bir o kadar zor. Konuyla ilgili, işgaliye ücretlerinin kaldırılması için, daha önce Sayıştay denetçilerine görüş sorduk pek sıcak bakmadılar” dedi. Ancak seçim döneminin yaklaşmasıyla birlikte konunun bazı çevreler tarafından suiistimal edilmeye başlandığını belirten Başkan Uysal, “Bir yandan uluslararası tekellerle anlaşma yapıyorlar, taksici esnafımızın ekmeğini tehdit ediyorlar ama gelip işgaliye ücretini konuşuyorlar. Madem bu iş bu kadar suiistimal ediliyor biz de kaldırıyoruz” diye konuştu.

Taksici esnafının da bir nevi kamu görevi yaptığını belirten Başkan Uysal, işgaliye ücretinin kaldırılmasına yönelik meclise sevk edilen gündem maddesini de ulaşım esnafıyla paylaştı. Başkan Uysal'ın açıklamaları ulaşım esnafınca uzun süre ayakta alkışlandı.