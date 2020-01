Başkan Uysal: "Tedbirli olmamız lazım"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği'nin düzenlendiği ilk yardım eğitiminde depremin hayatın bir parçası olduğunu belirterek, “Ama tedbirli olabilmemiz lazım. Tedbirleri alarak hayatımıza devam edeceğiz” dedi.

Başkan Uysal, hafta sonu yoğun mesaisinde ilk olarak Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) düzenlenen Antalya Konyalılar Derneği'nin geleneksel bamya çorbası buluşmasına katıldı. Yeni yılın ilk buluşmasında Başkan Uysal'a dernek başkanı Süleyman Üre eşlik etti.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarını belediyenin bir parçası olarak gördüklerini söyledi. ASSİM yerleşkesinde bulunan derneklerin Muratpaşa Belediyesi'nin çözüm ortağı olduğunu kaydeden Uysal, "Şimdi bütün derneklerimize proje eğitimi vermekteyiz. Bir iki sene sonra bütün derneklerimiz hedefleri belli sürekli çalışmalar yapacaklar. Her alanda çalışmalar yapacaklar. Mesela deprem eğitimi ile alakalı çalışmalar yapacaklar. Bütün derneklerimiz hem kendi tabanı için hem de milletimizi yükseltmek için çalışacak. Bu binanın bir kanadı da inovasyon merkezi. Burada da memleket için fikri olanlara 6 aylığına ücretsiz ofis veriyoruz" diye belirtti.

Uysal, Antalya Konyalılar Derneği'nin ardından ASSİM'de üyelerine yönelik ilk yardım eğitimi gerçekleştiren Antalya İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği'ni de ziyaret etti. Uysal, Elazığ depreminin ilk yardım da dahil bir çok kavramı yeniden gündeme getirdiğini belirterek, “Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatın bir parçası her an olabilecek şeyler dünyanın her yerinde olabilecek şeyler ama tedbirli olabilmemiz lazım. Tedbirleri alarak hayatımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Uysal, hafta sonu yoğun mesaisinde, Antalya Batmanlılar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlendiği kahvaltıya da katıldı.