Başkan Uysal: "Tek derdimiz her kuruşu Muratpaşaya döndürmek"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Dutlubahçe Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğinde “Bizim yegane derdimiz, kamunun her kuruşunu Muratpaşa'mızın günlük hayatına geri döndürmektir” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayının 3'üncü gününde iftar sofrasını Dutlubahçe Mahallesi'nde kurdu. İftar için muhtarlık binasının yan tarafına sokağa masalar yerleştirildi, örtüler serildi, belediyenin aşevince hazırlanan iftar yemekleri getirildi ve çocuğu, genci yaşlısıyla yaklaşık 2 bin mahalle sakini orucunun birlikte açtı. Eşi Ümran Uysal'la birlikte iftar programına katılan Başkan Uysal da mahalleliyle birlikte sıraya girerek tabldotuna iftariyeliklerini aldı, ardından kendisi için ayrılan yere geçerek orucunu açtı. İftara Dutlubahçe Mahalle Muhtarının yanı sıra çevre mahallerden çok sayıda muhtarla birlikte belediye meclis üyeleri ve sivil toplum örgütleri başkanları da katıldı.

Başkan Uysal, iftar programında yaptığı konuşmada ise, Muratpaşa'da Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacak bir ortam içinde yaşadıklarını söyledi. Herkesin zıtlıklardan, kötülüklerden ve düşmanlardan söz ederken Muratpaşa'da herkesi dünyanın en iyi insanı kabul ettiklerini belirten Başkan Uysal, “Herkes ayrıştırmaktan söz eder, biz asla böyle bir şeyi kabul etmeyiz. Çünkü yaratılanı severiz yaratandan ötürü” ifadelerinde bulundu.

Muratpaşa'da barışın, kardeşliğin, dayanışmanın, iyi günde ve kötü günde, tasada ve kederde bir olmanın kıvancını, paylaşmanın onurunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Uysal, “Bizim yegane derdimiz, Muratpaşa'mızdaki yaşantıyı, barışı ve kardeşliği, işbirliğini, mağdur olanını dayanışmasını, kimsenin diğerini ezmemesini, tahakküm etmemesini, zulmetmemesini, kimsenin birbirine kem bakmamasını, herkesin herkesi olduğu gibi kabul etmesidir. Bizim yegane derdimiz, kamunun her kuruşunu Muratpaşa'mızın günlük hayatına geri döndürmektir” diye konuştu.