Başkan Uysal: "Türkiye, Muratpaşa gibi olsun”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bayındır Mahallesi'nde düzenlenen keşkek gününde, Muratpaşa'da birlik, beraberlik, kardeşlik için her milli bayramı, dini bayramı ve özel günü fırsata çevirdiklerini belirterek “Muratpaşa'mızda her şey böyle yürüyor. Ne mutlu bize. Bir gün bütün Türkiye, Muratpaşa olsun” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bayındır Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen keşkek gününe katıldı. Ev sahipliğini Mahalle Muhtarı Hasan Zorlu ve Muratpaşa Belediyesi'nin yaptığı günde Muratpaşa Muhtarlar Derneği Ahmet Akcan başta olmak üzere Meltem, Memurevleri, Soğuksu, Sedir Mahalleleri'nin sakinleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve siyasi partilerin yöneticileri katıldı. Önceden mahalle muhtarlığının yanında kurulan kazanlarda kaynatılan ve hazırlanan keşkekler nohut yemeğiyle birlikte mahallenin kadınları tarafından konuklara ikram edilirken Başkan Uysal da sıra girdi, tabldotuna keşkeğini aldı.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, "Bayındır Mahalle Muhtarlığımız, bize bir vesile oluşturuyor ve buluşuyoruz. Aslında biz beraber olmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyoruz. Her milli bayramımızı, her dini bayramımızı her özel günümüzü bir fırsata çeviriyor birlik, beraberlik, kardeşlik için. Muratpaşa'mızda her şey böyle yürüyor. Ne mutlu bize. Bir gün bütün Türkiye, Muratpaşa olsun" ifadelerinde bulundu.

Başkan Uysal, konuşmasının ardından aynı sofrada buluştuğu mahalle sakinleriyle sohbet etti.