Başkan Uysal, üç aylık kiraları sildi

AESOB Başkanı Dere, korona virüs salgının en üst düzeyde devam ettiği günlerde esnafa; maske ve işyerlerinin dezenfeksiyonu konusunda verdiği destek dolayasıyla Başkan Ümit Uysal'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette başkanvekilleri Bayram Dal, Mehmet Ali Gülaçtı, Genel Sekreter Mehmet Işıldağ, yönetim kurulu üyeleri Süleyman Şahin, Hüseyin Şimşek, disiplin kurulu başkanı Yusuf Kurul, Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun, Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir, Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz yer aldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu süreçte 510 bin nüfuslu ilçede kapı kapı maske dağıtığını belirten Dere, “Buna gözümüzle şahidiz. Bizzat siz esnafa indiniz, sokakta hem vatandaşlarımıza hem de işyerlerine maske dağıttığınız” dedi. Bununla birlikte ilçede büyük bir dezenfekte seferberliğinin başlatıldığına dikkat çeken Başkan Uysal, berberler, kuaförler, teksi durakları ve taksiler, restoran, lokanta ve kıraathanelerin AESOB'a bağlı odalarla işbirliği içinde dezenfekte edildiğini söyledi. Tüm bunlarla birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı dönemleri dikkate alan semt pazarları düzenlemesi ve pazar yerlerinde sosyal mesafenin korunması amacıyla yapılan çalışmalarla da ayrıca dikkat çeken Dere, “Pandemi döneminde esnaf ve sanatkarımıza verdiğiniz destekten dolayı teşekkür şahsım ve oda başkanlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Temmuz Meclisi'ne gelecek

Başkan Uysal ise ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirirken “Her esnaf dükkanı bir toplum merkezi. Oradaki etkileşim ülkenin, şehrin havasını da belirler. Esnafın morali topluma yansır” dedi. Pandeminin, sağlık boyutu dışında, sosyo-ekonomik olarak ana mağdurunun esnaf ve sanatkarlar olduğunu dile getiren Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak bu süreçte tüm imkanlarla esnafın yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Şimdi de Muratpaşa Belediyesi'nin kiracısı olan esnaftan Mart-Mayıs dönemi kirasının alınmayacağını belirten Başkan Uysal, “Bu kararı mart ayında almıştık ancak bunun için bir meclis kararı gerekiyor. Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları tamamladı. İlgili gündem Temmuz meclisinde gündeminde yer alacak. Meclis üyesi arkadaşlarımızın bu konuda olumsuz bir tutum içinde olacağını düşünmüyorum. O nedenle bu haberi da buradan paylaşmış olalım” diye konuştu.