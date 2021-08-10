Başkan Uysal, ulaşım esnafıyla bir araya geldi

Başkan Uysal, servisçiler ve otobüsçüler esnaf odaları ile bir araya geldi. Başkan Uysal'ın ilk durağı Antalya Servisçiler Esnaf Odası oldu. Başkan Uysal'ı Oda Başkanı Süleyman Şahin ve Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Şahin, 2 bin üyelerinin bulunduğunu belirterek pandemi döneminde çok mağdur olduklarını söyledi.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, esnafın pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır çalışamadığına dikkat çekti. Başkan Uysal, “Çok zor bir süreç. Okulların açılması şart” dedi. Okulların açılmamasının öğrenciler açısından da hastalık kadar vahim sonuçlar ortaya çıkardığını belirten Başkan Uysal, “Çocuklarımızın gelişim çağında sosyalleşememesi, bir arada olamaması, eğitim süreci içinde olamaması, eve kapanması çok farklı sosyo-psikolojik ve pedagojik sorunlar ortaya çıkarıyor. Okulları, mutlaka açmalıyız. Ama çok dikkatli ve kurallara uyarak. Çocuklarımızı koruyarak. Hep beraber genel ve yerel kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla hep birlikte okullarımızı dayanışma içinde açmalıyız. İnşallah, önümüzdeki eğitim döneminden itibaren böyle bir tablo oluşacak. Hem esnaf hem de çocuklarımız mağdur olmayacak” diye konuştu.

"Daha iyi günlere gideriz"

Başkan Uysal'ın bir sonrası adresi ise Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası oldu. Başkan Yasin Arslan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede Başkan Uysal, Antalya'da ulaşım esnafının çok çok önemli, hayati bir kamusal görevi yerine getirdiğini söyledi. Antalya'da her toplu ulaşım aracının aynı zamanda kent esnafı olduğunu belirten Başkan Uysal, “Bu sayede ödediğimiz paralar şehrimizde kalıyor. Sosyo-ekonomik paylaşım anlamında değerli. Katma değer insanlarımıza yansıyor” diye konuştu. Pandemi döneminin toplu ulaşım esnafını da etkilediğini dile getiren Başkan Uysal, “İnşallah, önümüzdeki süreçte daha iyi günlere doğru gideriz” dedi.