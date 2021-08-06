Başkan Uysal: “Uzun bir mücadele süreci hepimizi bekliyor”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gündoğmuş'ta yangından zarar gören Karaisa, Senir ve Kalecik mahallelerinde incelemelerde bulundu. Mahalleliyle bir araya gelen Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin tüm imkanlarını yangının ilk gününden itibaren seferber ettiğini söyledi, “Şimdi de sonrasında da yanınızdayız” dedi.

Başkan Uysal'ın Gündoğmuş'ta ilk durağı Kalecik Mahallesi oldu. Belediyenin üç iş makinesinin yol açma çalışması yaptığı mahallede Başkan Uysal, vadiye hakim bir noktadan devam eden yangınla ilgili bilgi aldı ardından mahalleliyle bir araya geldi. Başkan Uysal hem bu zorlu süreçte hem de sonrasında tüm imkanlarla Gündoğmuş'un, Manavgat'ın ve yangından etkilenen diğer noktaların yanında olacaklarını söyledi. Başkan Uysal, “Ayrıca ormanlarımızın da yaralarını sarmak için çalışmamız lazım. Uzun bir mücadele süreci hepimizi bekliyor” dedi.

Başkan Uysal, Kalecik'in ardından alevlerin evlere kadar ulaştığı ve tahliye edilen Karaisa Mahallesi'ne geçti. Başkan Uysal, mahalle girişinde bulunan yangın söndürme ve AKUT ekiplerine “Kolay gelsin” dedi. Başkan Uysal'ın bir sonraki adresi ise alevlerin çok sayıda evi kullanılamaz hale getirdiği Senir Mahallesi oldu.

Başkan Uysal, buradaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, 28 Temmuz'da öğle saatlerinde Manavgat'ta başlayan ve Gündoğmuş, Akseki, Alanya, İbradı'ya çok geniş bir alanda devam eden yangının ilk saatlerinden itibaren, Muratpaşa Belediyesi olarak bölgede olduklarını dile getirdi. İlk anda arazözleri yangın noktalarına ulaştırdıklarını andından alevlerden etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçtiklerini aktaran Başkan Uysal, devam eden çalışmalarla ilgili, “Şu an için Manavgat'ta dört arazöz, yangın söndürme araçlarına ve helikopterlerin kullandığı yangın söndürme havuzlarına su takviyesi yapıyor. Gündoğmuş Kalecik'te birer dozer, paletli ekskavatör ve yükleyici kepçe yol açma çalışmasına katılıyor. Bu iş makinelerinin gerektiği anda farklı noktalara sevkinde kullanılmak üzere iki çekici tır da bölgede konuşlu bekliyor. Yine Gündoğmuş'ta Fen İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün ikişer aracı Afet Koordinasyon Merkezi bünyesinde çalışıyor. İki minibüs de jandarma bünyesinde yer alıyor” diye konuştu.

Aralarında sosyal hizmet uzmanı, aş evi personelinin de bulunduğu 17 kişilik bir ekibin Gündoğmuş'ta görev yaptığını da aktaran Başkan Uysal, “Ayrıca, 29 Temmuz'da yaptığımız dayanışma çağrısının ardından, yaklaşık 60 minibüs ve kamyonet dolusu su, ayran, çocuk bezi, paketli hazır gıda gibi acil yardım malzemesini Manavgat ve Gündoğmuş'a ulaştırdık” dedi.