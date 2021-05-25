Başkan Uysal, yangın bölgesinde

Uysal, bölgede 310 bin metrekare genişliğe sahip Obruk Ormanı'nın belediyeye tahsis edilmesi taleplerinin hala güncel olduğunu belirterek, “Kamu yararı esastır. Aksi halde böyle oluyor. Sahipsiz kalıyor. afete, talana uğruyor” dedi.

Başkan Uysal, cumartesi günü, Lara ormanlık alanda çıkan yangında zarar gören yaklaşık 2 hektarlık alanda incelemelerde bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, geçen yıl, nitelikli doğal koruma alanı ilan edilen bölgede incelemelerinin ardından Başkan Uysal, “Maalesef dünya harikası çam ormanlarımız, hafta sonu yangın afetine uğradı. Çok üzücü bir şey. Allah tekrarını yaşatmasın” dedi.

2017'de Lara kumul ve ormanlık alanına komşu 310 bin metrekarelik Obruk Ormanın, mahallelinin verdiği isimle Hayalet Ormanının tahsisi için başvuruda bulunduklarını hatırlatan Başkan Uysal, ilgili bakanlıktan şu ana kadar bir cevap alamadıklarını söyledi. Başkan Uysal, “Halkımıza kazandıralım istiyoruz. Sahip çıkalım. Sınırlarını belirleyelim. Doğal yaşam alanı olsun. Sokak hayvanları için doğal bir ortam oluşturalım. Vatandaşımız yararlansın. Böyle afetlere uğrama riski azalsın. Çağrımı yeniliyorum. Bu ormanın Güzeloba Mahallemizle Ermenek Mahallemiz arasında kalan kısmın talep etmiş vaziyetteyiz. Kamu yararı esastır. Siyaset ikinci plandadır. Bu vatan hepimizin. Çocuklarımız burada büyüyecek. Tekrar altını çiziyorum, kamu yararı esastır. Rica ediyorum. Aksi halde böyle oluyor. Sahipsiz kalıyor. Afete, talana uğruyor” diye konuştu.