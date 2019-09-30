Başkan Uysal, Yenigöl'de aşure gününe katıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yenigöl Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel aşure gününde yapılan hediye çekilişinde 5 yaşındaki Berna Yıldız'a canlı tavuk kazandırırken “Yerli yem üreteceğiz, güzel ve ucuza; yerli ilaç üreteceğiz. Hepsini halledeceğiz ve yeniden dağlarımız keçilerle donanacak, avlularımızda tavuğumuz olacak, bütün ovalarımız ekilir, dikilir hale gelecek” diye konuştu.

Başkan Uysal, hafta sonu Yenigöl Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel aşure gününe katıldı. Mahallenin ilkokulunun bahçesinde düzenlenen aşure gününde, Yenigöl sakinleri Başkan Uysal'a yoğun ilgi gösterdi. Mahalle Muhtarı Sema Özen'in eşlik ettiği Başkan Uysal, mahallelilerle tokalaşıp hal hatır sordu.

Adeta bir şenlik ortamında geçen aşure günü halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle başladı. Mahallelilerin yaptığı aşurenin ikram edilmesinin ardından Başkan Uysal, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“İyi günde ve kötü günde, özel günlerimizde hep beraberiz. Allah'a şükür Muratpaşa'mızda 55 mahallemizde ayrımız gayrımız yok. Her şeyimizi, varlığı ve yokluğu paylaşıyoruz. Bütün hizmetlerde Türkiye'de en ön planda olan bir belediyeyiz. İnsanların birbirleriyle ilişkilerinde, mahallerimizin, toplumumuzun birbiriyle ilişkilerinde en ön planda olan belediyeyiz. Hiçbir yerde olmayıp sadece Muratpaşa'da uygulanan projeler anlamında yine en ön planda olan yerlerden biriyiz. Ama asıl olan sizsiniz. Bizim yaptığımız her şey sizlerin varlığıyla, teveccühüyle, sizlerin vergileriyle gerçekleşiyor. Bizim ki sadece vesile olmak. Allah birliğimizi beraberliğimiz hiç bozmasın.”

"Yerli yem üreteceğiz"

Başkan Uysal, konuşmasının ardından aşure günü dolayısıyla düzenlenen hediye çekilişini gerçekleştirdi. Başkan Uysal'ın yaptığı çekişle 5 yaşındaki Berna Yıldız, canlı bir tavuk kazandı. Bu hediyeyi çok beğendiğini belirten Başkan Uysal, tavuğu küçük Berna ve ailesine teslim ederken “Bu çocuğumuza bu tavuk sembolik olarak altın yumurtlayan tavuk olsun” dedi. Başta Çukurova ve Antalya Ovası olmak üzere verimli tarım arazilerinin ekilip biçilmediğini belirten Başkan Uysal, “Dağlarımızda keçi yok, avlularımızda tavuğumuz yok. Hepsi geri gelsin istiyoruz. Yerli yem üreteceğiz, güzel ve ucuza; yerli ilaç üreteceğiz. Hepsini halledeceğiz ve yeniden dağlarımız keçilerle donanacak, avlularımızda tavuğumuz olacak, bütün ovalarımız ekilir, dikilir hale gelecek” diye konuştu.