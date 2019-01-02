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Başkan Uysal, yılın ilk mesaisini komşularıyla yaptı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni yılın ilk mesai gününe Muratpaşa’da artık bir belediyecilik klasiği haline gelen Turunç Masa’da randevusuz görüşme saatiyle başladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni yılın ilk mesai gününe Muratpaşa'da artık bir belediyecilik klasiği haline gelen Turunç Masa'da randevusuz görüşme saatiyle başladı.


Başkan Uysal, yeni yılın ilk mesai gününe belediye fuayesinde bulunan Turunç Masa'da başladı. “Görüşülebilir olmak ve görüşülebilir kalmak en önemli ilkemizdir” anlayışıyla her hafta çarşamba günleri düzenlenen randevusuz görüşme saati için Başkan Uysal, saat 08.15'i gösterdiğinde Turunç Masa'da mesaisine başladı. Yeni yılın ilk mesai gününde de Başkan Uysal, Turunç Masa'da randevusuz görüşme saatinde ilçenin farklı mahallerinden gelen komşularıyla buluştu.


2018'da Başkan Uysal'ın 3 bin 68 kişiyle yüz yüze görüştüğü randevusuz görüşme saatinde, sorunlara çözüm bulunmasının yanında mahallelilerin önerileri değerlendiriliyor.

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