Başkan Uysal, Yörük Başkanı Antalya'da karşıladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Sorunlar yürüdükçe çözülür' sloganıyla Kaş'tan Antalya'ya farkındalık yürüyüşü gerçekleştiren Kaş Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hüseyin Kayır'ı Antalya'da karşıladı.

Kaş Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hüseyin Kayır'ın 'Yürüyen Türkler Yörükler' adı ve 'Sorunlar yürüdükçe çözülür' sloganıyla 26 Mayıs'ta Kaş'tan başlayan farkındalık yürüyüşü dün akşam saatlerinde Antalya'da sona erdi. Kayır, Kültür Mahallesi'nde Başkan Uysal'la birlikte Yörük Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Ege'nin de aralarında bulunduğu grup tarafından karşılandı.

Başkan Uysal, 187 kilometrelik yürüyüşü tamamlayan Kayır'ı “Hoş geldiniz” diyerek selamladı, Kültür Mahallesi'nde kurulan Yörük Çadırı'na kadar birlikte yürüdü. Çadırda bağdaş kurup oturan Başkan Uysal, Yörüklerin Türkiye'nin sorunlarına duyarlı olduğunu söyledi. Kayır'ın da her etabı farklı bir soruna dikkat çekmek, o sorun etrafında farkındalık oluşturmak için yürüdüğünü belirten Uysal, "Başkanımız, GDO'lu gıdalardan onkoloji hastalarına, omurilik felçlilerine, çiftçilerden çobanlara, doğa ve insan haklarına kadar birçok konuya dikkat çekti. Bu çok anlamlı bir davranıştır. Bu kendini ifade etme biçimi aynı zamanda Yörük kültürünün gücünü ve güncelliğini de ortaya koyuyor. Bütün etaplara güncel sorunların altını çizerek başarılı bir etkinlik gerçekleştirdi. Yörük camiamızda onu sahiplendi. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kayır da yürüyüşe desteği dolayısıyla Uysal'a teşekkürlerini dile getirirken “Bu farkındalık yürüyüşüyle Yörük kültürünün bu ülkenin mayası olduğunu, Yörüklerin Türkiye Cumhuriyeti'nin temel unsuru, çimentosu olduğunu göstermek istedim” dedi.