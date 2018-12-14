Başkan Uysal Yörük - Türkmen dernekleriyle

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 4'üncüsü toplanacak Yörük ve Türkmen Çalıştayı öncesinde Yörük-Türkmen dernekleriyle biraraya geldi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, 15 - 17 Şubat 2019 tarihlerinde 4'üncüsü toplanacak Yörük Türkmen Çalıştayı öncesi Antalya'da kurulu 30'un üzerinde Yörük ve Türkmen Derneği başkan ve temsilcileriyle yemekte biraraya geldi. Yemekte Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Uslu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ak da yer aldı.

Uysal: “Herkes çalıştayın paydaşıdır”

Başkan Uysal, bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek Yörük Türkmen Çalıştayı'nın Türkiye'yi daha ileri götürmek ve kadim bir yaşam şekli olan Yörüklüğün güzel, yapıcı, üreten ve değerler silsilesini teşkil eden özelliklerini gelecek kuşaklara aktarmak için yapıldığını söyledi. Çalıştay sayesinde hem Yörük kültürünün, sembollerden daha derine inerek yeniden hatırlandığını hem de bu kültürün, çağın gereklerine uygun olarak güncellenerek gelecek nesillere aktarılması olanaklarının ortaya çıktığını kaydeden Başkan Uysal, “Bu çalıştay, asla siyasi bir çalışma değildir. Ayrıca, Muratpaşa Belediyesi, üniversitelerimiz ve katılımcı tüm derneklerimiz bu çalıştayın eşit paydaşıdır” dedi.

Bununla birlikte çalıştayın, hiçbir şekilde dışlayıcı bir niteliğinin bulunmadığını belirten Ümit Uysal, “Göktürklerden 1400 sene sonra ‘Türk' adı taşıyan bir devleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları kurmuşlardır. Atatürk ve arkadaşları, Türk adı taşıyan devleti kurdukları zaman birlikte hayal kuran, çocuklarını birlikte büyütmek isteyen ve bu ülkenin kaderine bütün benliğiyle ortak olan herkesi eşit vatandaş olarak kabul etmiş ve ortak yaşam iradesini kültürünü ortaya koymuştur. O nedenle Yörük Türkmen Çalıştayı'nın hiçbir dışlayıcı yönü de olmaması gerekiyor. Bu ülkenin kaderine ortak olan, çocuklarını bu ülkeye sadakatle, bu ülkenin kaderinin bir parçası olarak büyütmek isteyen herkesin dahil olduğu bir çalışmadır.”

Türkiye'nin geleceği

Çalıştayın aynı zamanda Yörük kültürünün sahip olduğu değerlerin Türkiye'nin geleceğine ışık tutacağına olan inancın ürünü olduğunu belirten Uysal, “Türkiye'nin bugün, dürüstlüğe, yiğitliğe, mertliğe ihtiyacı yok mu? Türkiye'nin geleceğini kurarken bu değerler vazgeçilmezdir” dedi.

Diğer konuşmacılar

YÖRKAM Müdürü Dr. Uslu, Antalya'nın Yörük birlik ve beraberliğinin ana omurgasını oluşturduğunu belirterek, “Antalya olarak bu vücudun ana omurgasıysak birlik ve beraberliği geliştirmemiz gerekiyor” dedi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ak ise bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Yörük Çalıştayı dolayısıyla Başkan Uysal'a teşekkürlerini dile getirdi.

Batı Akdeniz Yörük Türkmen Ocağı Derneği Başkanı Süleyman Sarıkaya, “Ümit Uysal, Yörüklük hadisesinin içinden gelmiştir. Sahip çıkmıştır. Bundan sonra da bulunacağı görevlerde buna devam edeceğinden hiç şüphemiz yoktur” diye konuştu.

Irak Türkmenleri Derneği Başkanı Kürşat Çavuşoğlu ise Başkan Uysal'a 3 milyon Irak Türk'ünün selamını ileterek, “Başarılı öğrencilerimizi Sayın Başkanımız Antalya'da davet ederek ana vatanlarıyla, bayrağıyla, kültürleriyle bağları güçlendiriyor” şeklinde konuştu.

Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman ise Başkan Uysal'ın ‘eşit paydaş' düşüncesinin son derece saygın olduğunu belirterek, “Dosta düşmana karşı Türk'ün dirliğini haykıralım. Sayın Uysal, bu süreçte tek başına yükü üstleniyor. Bazı insanlarını yüreği bu yükü taşımaya yetmiyor, pazıları yetmiyor. Pazılı olmak için Yörük olmak lazım” diye konuştu.

Başkan Uysal'ın Yörük ve Türkmen dernekleriyle buluşması hep birlikte hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi.