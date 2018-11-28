Başkan Uysal'dan, A Milli Kadın Hentbol Takımı antrenmanını ziyaret

A Milli Kadın Hentbol Takımı 2019 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemelerine Antalya'da hazırlanıyor. Antrenmanı ziyaret eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Baş Antrenör Birol Ünsal ve sporculara başarılar diledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; Baş Antrenörlüğünü, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Birol Ünsal'ın yaptığı A Milli Kadın Hentbol Takımını, ziyaret etti. Başkan Uysal, 30 Kasım-2 Aralık 2018 tarihlerinde Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Makedonya, İzlanda ve Azerbaycan ile mücadele edecek olan A Milli Kadın Hentbol Takımı teknik heyeti ve oyuncularına başarılar diledi.

Türkiye'nin lider sporcuları

Tesis olanaklarından daha az yararlanan, amatör spor branşı hentbolde ligin, komşu ülkelerin sporcularından oluşmasına üzüldüğünü söyleyen Başkan Uysal, “Muratpaşa Belediyespor olarak yaptığımız reformlarla, Türk kadın hentbolunun, maksimum 6-7 yıl içerisinde Avrupa'nın ilk onuna girmesini hedefliyoruz. Bunun için çalışacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. Mücadelemizi, sporcu kaynağımızı devamlı yenileyerek devam edeceğiz. Sizler de Türkiye'nin lider sporcuları olarak bu yaklaşıma, bu bakış açısına katkı sağlarsanız çok seviniriz. Sizlere inanıyoruz. Önümüzdeki turnuvada, bütün maçlarınızda size ve bütün ekibinize başarılar diliyorum.”dedi.

Milli takıma 5 oyuncu

Kadroda; Muratpaşa Belediyespor'dan kaleci Merve Durdu, sol kanat oyuncusu Yasemin Şahin, sol kanat oyun kurucu Döne Gül Bozdoğan, sağ kanat oyuncusu Yağmur Toprak ve pivot Cansu Akalın'ın da yeraldığı A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2019 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 4.grupta mücadele edecek. Millilerimiz, Makedonya, İzlanda ve Azerbaycan ile mücadele edecek.