Başkan Uysal'dan ajans kurulması teklifi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2'nci Kadın Kooperatifleri Festivalinde düzenlenen sempozyumda, kooperatiflerinin üretimlerini ulusal ve uluslararası pazarlarla buluşturacak bir ajansın kurulmasını önerirken ilk adımı da atmaya hazır olduklarını söyledi. Başkan Uysal, “Şimdi, diğer belediyelere mektup yazacağız. Kendi iç piyasamızda başlayalım. 200 belediyenin birden kadın kooperatiflerinin ürünlerini sergilediğini ve sattırmaya çalıştığını düşünün. Müthiş bir şey ortaya çıkabilir” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi'nin Şanlıurfa'dan İzmir, Çanakkale, Eskişehir ve Artvin'e, Türkiye'nin dört bir yanından kadınların kurup yönettiği girişimcilik, işletme ve üretim kooperatiflerini buluştuğu 2'nci Kadın Kooperatifleri Festivali kapsamında sempozyum düzenlendi. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonunda düzenlenen sempozyumun açılış oturumunda konuşan Başkan Uysal, kadın duruşu ve kimliği açısından üreten ve bağımsız kadınların oluşturduğu bir toplumun ‘müthiş enerjisi ve gücünün' bütün ülkeyi taşıyacağını söyledi. Kadının bağımsızlığının toplumun tüm fertlerini birey haline getireceğini belirten Başkan Uysal, “Devleti de, kamuyu da birey yapacak. Düşünün, Türkiye'de bütün kadınların ürettiğini, ürettiğini satabildiğini muhteşem bir toplum yapısı ortaya çıkar” dedi.

Ajans kurulmasını teklif etti

Başkan Uysal, Akdeniz Üniversitesi (AÜ), Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcilerinin de yer aldığı sempozyumda Türkiye'de kadın kooperatiflerinin üretimlerinin dünya pazarlarıyla buluşması için önemli bir çağrı yaptı. Başkan Uysal, ulusal ve uluslararası ölçekte kadınların üreteceği şeyleri satın alacak, onların pazarlanması ve sunulmasıyla ilgili bir ajans kurulmasını teklif etti. Belediyelerinin bu noktada sahip olduğu pazar ve kermes yerlerinin çok sınırlı destek olduğunun altını çizen Uysal, “Kamu makamları bu ajans çalışmasını, uzmanlık ve uluslararası takip isteyen bu düzeni kurabilir ya da bu düzeni kurabilecek sivil toplum örgütleriyle iletişime geçebilir” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı olarak şimdi diğer belediyelere mektup yazarak bölgelerinde kadın kooperatiflerinin bir araya geldiği organizasyonlar yapmaya davet edeceğini belirten Uysal, konuşmasında “Kendi iç piyasamızda başlayalım. 200 belediyenin birden kadın kooperatiflerinin ürünlerini sergilediğini ve sattırmaya çalıştığını düşünün müthiş bir şey ortaya çıkabilir” ifadesine yer verdi.

"Antalyalılar çok mutlu"

Başkan Uysal'ın alkışlarla karşılanan konuşmasının ardından gazeteci, yazar ve ekonomist Meliha Okur da kısa bir değerlendirme yaptı. Festival için Antalya'da buluşan kadınlara, “Antalya'yı gezdiniz mi?” diye soran Okur, “Bulunduğunuz belediye sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden biri. Her yerde denize girilebiliyor, her yere yürüyerek erişme şansı var. Antalyalılar çok mutlu. Sabahın 6.00'sı, 7.00'si denizdeler ve Başkanı anlatıyorlar. Öncelikle böyle bir başkana Türkiye teşekkür etmek zorunda çünkü sosyal belediyecilik Türkiye'nin dönüşümü için çok önemli” diye konuştu.

Okur'un değerlendirmelerini ardından başkanlığını AÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi Dr. İlkay Kutlar yaptığı sempozyumun sabah oturumunda küreselleşme sürecinde kooperatiflerin gücü ve önemiyle birlikte Türkiye'de kooperatifçilik hareketleri ve kamunun proje destekleri konuşuldu. Sempozyumda, Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, Antalya Tarım Orman İl Müdürü Mustafa Özen, AÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü öğretim üyesi Dr. Nilüfer Cengiz ve ticaret uzmanı Melike Davaslı Okçu konuşmacı olarak yer aldı. Sempozyum, öğleden sonra, kadın örgütlenmesinde kooperatifçilik eğitiminin önemi, Kadın Kooperatifleri Birliğinin oluşturulmasının imkanlarının değerlendirildiği ikinci oturumla sona erdi.