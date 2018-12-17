Başkan Uysal'dan amatör balıkçılık için çağrı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'da deniz kıyısında 300 metrenin amatör balıkçılık için ayrılması gerektiğini belirterek “İlçe belediyesi olarak konuyla ilgileniyoruz ancak bir yetki kargaşası var” dedi.

Muratpaşa Belediyesi ve Muratpaşa Amatör Sportif Olta Balıkçıları Derneği tarafından düzenlenen 4'üncü Uluslararası Golden League Surf Casting Turnuvası 5 ülkeden 100 sporcunun katılımıyla hafta sonu Lara sahilinde gerçekleşti. Fas, Tunus, Hollanda, İtalya ve Türkiye'den 100 olta balıkçısı, en büyük balığı tutmak için Akdeniz'e olta sallarken turnuvanın açılış seremonisinde konuşan Başkan Uysal, amatör balıkçılığı bir doğayı koruma, kişinin ruh ve beden sağlığının gelişimine katkı sağlama ve sosyalleşme faaliyeti olarak değerlendirdiklerini söyledi. Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin tüm kıyı şeridinde denizden ilk 300 metrenin sadece amatör balıkçılık için ayrılması gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, “Bu mümkün, çok da pahalı olmayan bir iş. İlçe belediyesi olarak konuyla ilgileniyoruz ancak bir yetki kargaşası var. Antalya bu konuda örnek olabilir. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.