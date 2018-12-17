İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Uysal'dan amatör balıkçılık için çağrı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’da deniz kıyısında 300 metrenin amatör balıkçılık için ayrılması gerektiğini belirterek “İlçe belediyesi olarak konuyla ilgileniyoruz ancak bir yetki kargaşası var” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'da deniz kıyısında 300 metrenin amatör balıkçılık için ayrılması gerektiğini belirterek “İlçe belediyesi olarak konuyla ilgileniyoruz ancak bir yetki kargaşası var” dedi.


Muratpaşa Belediyesi ve Muratpaşa Amatör Sportif Olta Balıkçıları Derneği tarafından düzenlenen 4'üncü Uluslararası Golden League Surf Casting Turnuvası 5 ülkeden 100 sporcunun katılımıyla hafta sonu Lara sahilinde gerçekleşti. Fas, Tunus, Hollanda, İtalya ve Türkiye'den 100 olta balıkçısı, en büyük balığı tutmak için Akdeniz'e olta sallarken turnuvanın açılış seremonisinde konuşan Başkan Uysal, amatör balıkçılığı bir doğayı koruma, kişinin ruh ve beden sağlığının gelişimine katkı sağlama ve sosyalleşme faaliyeti olarak değerlendirdiklerini söyledi. Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin tüm kıyı şeridinde denizden ilk 300 metrenin sadece amatör balıkçılık için ayrılması gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, “Bu mümkün, çok da pahalı olmayan bir iş. İlçe belediyesi olarak konuyla ilgileniyoruz ancak bir yetki kargaşası var. Antalya bu konuda örnek olabilir. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.