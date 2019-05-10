Başkan Uysal'dan Anneler Günü daveti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü'nde, ‘Annemin Şarkıları' konseri için herkesi Muratpaşa Kent Meydanı'ndaki etkinliğe davet etti.

Başkan Uysal, 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Uysal, mesajında sonsuz sabrın, şefkatin, merhametin, iyiliğin, benzersiz özverinin, sınırsız sevginin örneği tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutladı. Anneliğin büyük bir güç olduğunu ifade eden Başkan Uysal, “Tıpkı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım gibi bir anne bir milletin kaderini değiştirebilir. O nedenledir ki, dünyada barışın, sevginin ve kardeşliğin anahtarı annelerin elindedir” dedi.

Ancak üretim ilişkilerinin geldiği noktada, anneliğin yerli yerini alabilmesinin uygulanan toplumsal politikalarla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, bu anlayış doğrultusunda daha demokratik ve daha mutlu bir aile yapısının oluşması için Muratpaşa'da çeşitli eğitim programları ve projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Bu çalışmalar içinde sosyal kreşlerini ayrı bir önemi olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, annelerin sosyal hayata katılımını sağlamak için çocuklarının emin ellerde olduğunun garanti edilmesi gerektiğini söyledi. Belediyenin, bugün, Çağlayan, Konuksever, Dutlubahçe, Ermenek ve Bayındır mahallelerinde kreşlerinin bulunduğunu söyleyen Uysal, 530 öğrenci kapasiteli bu kreşlere yenilerini ekleneceğini belertti. Başkan Uysal, özellikle asgari ücretle çalışan bununla birlikte çocuklarını bakımından ev işlerine birçok sorumluluğu da üstlenen annelerin hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Başkan Uysal, ayrıca, 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü için çok özel bir konser düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. Büyükanneleri, anneleri ve çocuklarını buluşturacak ‘Annemin Şarkıları' konserinin Pazar akşamı Muratpaşa Kent Meydanı'nda düzenleneceğini belirten Başkan Uysal, “Türkiye'nin 1950'li yıllarından 80'lerine damgasını vuran Semiha Yankı, Gülden Karaböcek gibi sanatçıların o yılların unutulmaz şarkılarını seslendireceği konsere herkesi bekliyoruz” dedi.