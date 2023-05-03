Başkan Uysal'dan karpuz ithalatının durdurulması çağrısı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, günün erken saatlerinde ziyaret ettiği Antalya Yaş Meyve ve Sebze Toptancı Hâli'nde bu mevsimde karpuz ithalatının durdurulması çağrısı yaptı. Uysal, “Bizim karpuzumuz daha lezzetli, kaliteli. Bizim çiftçimiz çok değerli” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, partisinin milletvekili adayları, il, ilçe yöneticileri ve belediye başkanlarıyla Antalya Yaş Meyve ve Sebze Toptancı Hâli'ni ziyaret etti. Uysal, Avrupa'nın en önemli üretici hâlleri arasında yer alan Antalya Toptancı Hâli'nde esnafla bir araya geldi.

Hâl esnafı, yüksek üretim maliyetleri karşısında satış fiyatların düşük olduğunu, buna rağmen halen ürünün alıcı bulamadığını söyledi. Hâlciler, bir dönem önemli bir ihraç ürünü olan Elazığ biberinin şu an 2 liradan alıcı bulamadığını anlattı. Biber toplamada günlük yevmiyenin 500 lira olduğunu ve bir kişinin bir günde en fazla 500 kilogram biber toplayabileceğini anlatan esnaf, ürünü toplamanın bile zarara yol açtığını söyledi. Çarliston biberin ise 4 liradan hâlde satıldığını ama kilogram maliyetinin 10 lira olduğunu ifade eden esnaf, “Türkiye olarak üretim yaptığımız bir tek çiftçiliğimiz var, yakında o da olmayacak” dedi.

"Üreticimiz mağdur olmasın"

Başkan Uysal, hâlin en pahalı ürünleri arasında yer alan ve kilogram fiyatı 24 liraya ulaşan soğan ve 18 liraya tırmanan patates çuvallarının başında da bir süre esnafla sohbet etti. Başkan Uysal, yavaş yavaş pazarlarda görülmeye başlanan karpuzda yaşanan sorunları da dinlerken, bu mevsimde karpuz ithalatının durdurulması çağrısı yaptı. Başkan Uysal, “Dünyada her memleket üreticisini de tüketicisini de korur. Üreticimiz mağdur olmasın. Karpuz ithalatını durdurmamız lazım bu mevsimde. Bizim karpuzumuz daha lezzetli, kaliteli. Bizim çiftçimiz çok değerli. Bizim tüketicimize yerli karpuz yakışır” diye konuştu.