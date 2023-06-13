Başkan Uysal'dan kursiyerlerde övgü

Muratpaşa Belediyesi'nin mesleki eğitim, sanat ve hobi kurslarının yılsonu sergisi Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda açıldı. Hafta boyunca açık kalacak sergi, aynı zamanda Babalar Günü olan 18 Haziran Pazar akşamı Yüksek Sadakat konseriyle sona erecek.

16 merkezde, 60 branşta düzenlenen mesleki eğitim, sanat ve hobi kurslarına bu yıl 4 bin 350 kursiyer katıldı. Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinin kentle buluştuğu serginin açılışını Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal yaptı. Yağlı boya tablolardan el sanatlarına, tekstilden seramik ve heykele binlerce ürün yer aldığı kent meydanındaki stantları gezen Başkan Uysal, “Bu yıl da kursiyerlerimizi harikalar oluşturdu” dedi.

Belediyenin mesleki eğitim, sanat ve hobi kurslarının her yıl yaklaşık 4 bin 500 kişinin devam ettiği hayat boyu öğrenme merkezi haline geldiğini belirten Başkan Uysal, “Komşularımız kurslarımızda üretiyor, sosyalleşiyor, mutlu oluyor. Mutlu insanlar yaşadıkları şehri de mutlu eder. Katkıları dolayasıyla Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'ne, Muratpaşa Kaymakamlığı'na teşekkür ederim” diye konuştu.