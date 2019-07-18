Başkan Uysal'dan milli irade vurgusu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen sergi açılışında “Milletimiz, 15 Temmuz 2016'da, demokrasiye, milli iradeye, ulusal egemenlik kavramına sahip çıkmıştır” dedi.

15 Temmuz menfur darbe girişiminin 3'ncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Muratpaşa Belediyesi, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi ve Ahmet Sönmez İlçe Halk Kütüphanesi tarafından hazırlanan '15 Temmuz Resim ve Kitap Sergisi' açıldı. Belediye fuaye salonunda gerçekleşen sergi açılışında Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Ümit Uysal, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve yöneticileri katıldı.

Başkan Uysal, açılışta yaptığı konuşmada, ulusal egemenlik anlayışının 20'nci yüzyıl başlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen aydınlanma devrimiyle kazanılan çok önemli bir aşama olduğunu söyledi. Türkiye'de, ara ara, milli iradenin teşekkülüne zor kullanarak sekteye uğratmak isteyenler, bunu kanlı bir şekilde ortaya koyup saldırıya, işgal hareketine dönüştürenlerin maalesef olduğunu belirten Başkan Uysal, “Bizim yaşadığımız en dramatik örnek de 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımı menfur darbe girişimidir” dedi.

15 Temmuz'da bir milletin bütün kültür, siyaset, etnik köken gibi farklılıkları bir kenara bırakarak milli irade kavramına sahip çıktığını, böyle bir baskına müsaade etmeyerek direncini ortaya koyduğunu belirten Başkan Uysal, “Milletimiz demokratik olgunluğunu da bu şekilde sergilemiştir. Milletimiz, 15 Temmuz 2016'da, demokrasiye, milli iradeye, ulusal egemenlik kavramına sahip çıkmıştır” diye konuştu.

Kaymakam Arısoy ise “Bir daha böyle kalkışmaların, darbelerin olmadığı, milli birlik ve beraberliğimizin üst seviyede olduğu, huzurlu bir devlet ve millet beraberliği içerisinde günlerin yaşanması” temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Arısoy ve Başkan Uysal, sergi açılışına katılan protokolün diğer isimleriyle birlikte serginin açılış kurdelesini kesti. Törenin ardından Kaymakam Arısoy ve Başkan Uysal, 15 Temmuz gecesine ait fotoğraflarını yer aldığı, o geceyle ilgili kitapların ve resimlerini yer aldığı sergiyi gezdi.