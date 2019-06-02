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Başkan Uysal'dan Ramazan Bayramı mesajı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dünyanın farklı noktaları sıkıntılar yaşarken, Türkiye sosyo-ekonomik sorunlarla mücadele ederken bir Ramazan Bayramı’na daha birlik içinde, omuz omuza, dayanışma içerisinde ulaşabilmenin çok değerli olduğunu söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dünyanın farklı noktaları sıkıntılar yaşarken, Türkiye sosyo-ekonomik sorunlarla mücadele ederken bir Ramazan Bayramı'na daha birlik içinde, omuz omuza, dayanışma içerisinde ulaşabilmenin çok değerli olduğunu söyledi.


Başkan Uysal, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.


Bayramların dayanışma, paylaşma ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı günler olduğunu belirten Başkan Uysal, mesajında şu ifadeler yer verdi:“Değerli komşularım, bir bayrama daha hep birlikte ulaştık. Ramazan Bayramımız, Muratpaşa'mız, Türkiye'miz, dünyamız için hayırlı olsun. Dünyanın birçok yerinde değişik sıkıntılar yaşanıyor. Bizim ülkemizde de birçok sosyo-ekonomik sorun var. Ama yine de özel saydığımız bugünlere, birlikte omuz omuza, dayanışma içerisinde ulaşabilmek çok değerli. Barışımız, sevgimiz, saygımız, kardeşliğimiz hep artsın. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Nice bayramları hep birlikte yaşamayı temenni ediyorum.”

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