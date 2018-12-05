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Başkan Uysal'dan randevusuz görüşme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, randevusuz görüşme saatinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.


Belediye Başkanı Ümit Uysal, her Çarşamba düzenlendiği randevusuz görüşme saatinde Muratpaşa'nın farklı mahallerinden gelen vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Muratpaşa sakinlerinin belediye yönetimine katılmasını sağlayan Turunç Masa uygulamasının en özgün bileşeni olan randevusuz görüşme saatinde Başkan Uysal, vatandaşlarla yaklaşık 3 saat baş başa görüştü. Başkan Uysal, görüşmelerde vatandaşların dilek ve önerilerini dinledi, yaşanan sorunların çözümü noktasında yardımcı oldu.


Alanya'da düzenlenen Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması'nda Pratik Gençler Üniversite Türk Mutfağı Ana Yemek Yarışması'nda derece yapan Mert Ateş, kupasıyla birlikte Başkan Uysal'ı ziyaret etti. Başkan Uysal, genç aşçıyı başarıları dolayısıyla kutladı.

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