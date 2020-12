Başkan Uysal'dan üretim seferberliği çağrısı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Serik'te ilk hasatın başladığı domates seralarını ziyaretinde “Her fırsatta yerel ve genel kamu yönetimi üretim seferberliğinin altını çizmemiz lazım. En çok ihtiyacımız olan şey bu. İnşallah çok daha güzel günlere daha çok üreterek ulaşacağız” dedi.

Başkan Uysal, Serik'te ilk hasatın başladığı domates seralarını ziyaret etti. Seralarda üreticiyle sohbet eden Başkan Uysal, Türkiye'nin bir üretim seferberliğine ihtiyacı olduğunu söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Antalya ovamızda can eksen can fışkıracak. Boş kalan yerlerimize ben çok üzülüyorum. İlerde ekonomik koşullar, maliyetler, şartlar elverdiği takdirde bütün elverişli yerlerimize ekim yapabiliriz. Hasat geçen hafta başladı. Ben de ziyaret etmek istedim seralarımızı. Her fırsatta yerel ve genel kamu yönetimi üretim seferberliğinin altını çizmemiz lazım. En çok ihtiyacımız olan şey bu. Buralarda emek veren, buralarda hem kendi ekonomisini hem yurt ekonomisine katkı sağlayan insanlarımızın da elleri gümüşlensin. İnşallah çok daha güzel günlere daha çok üreterek ulaşacağız.”

Başkan Uysal, ziyareti sırasında seralarda çalışan ailelerin çocuklarına da çeşitli hediyeler verdi.