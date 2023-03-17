Başkan Yardımcısı Fevzi Alaettinoğlu asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Alanya Belediyesi tarafından Çarşı Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Yardımcısı Fevzi Alaettinoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Alanya Belediyesi'nin şehir merkezinde başlattığı asfalt yenileme çalışmaları Cumhuriyet Mahallesi Selam Sokak'tan sonra Çarşı Mahallesi'nde devam ediyor. Çarşı Mahallesi Muhtarı Kadir Kasapoğlu, “Mahallemizde asfalt çalışmaları Meltem, Akça Sokak ve diğer bölgelerde devam ediyor. Mahallemizin eksikleri bir bir gideriliyor. Bizlere bu hizmeti veren Başkanımız Adem Murat Yücel ve Başkan Yardımcısı Fevzi Alaettinoğlu'na mahallem adına teşekkür ediyorum” diyerek çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Şehrimizin caddelerini yenileyerek ulaşım konforunu artırıyoruz”

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfalt çalışmalarının sürdürüldüğü Çarşı Mahallesindeki çalışmaları inceleyen Başkan Yardımcısı Fevzi Alaettinoğlu, "Biz Alanya'mızın her caddesinde ara sokak ana yol demeden Alanya'yı asfalta kavuşturmaya devam ediyoruz. Şu an Çarşı Mahallesi'nde ekiplerimizle çok güzel bir çalışma içeresindeyiz. İnşallah güzel konforlu bir şehir oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.