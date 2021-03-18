Başkan Yılmaz, Fraport TAV ile yeni dönem isim sponsorluğunu görüştü

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde takımın isim sponsoru olan Fraport TAV yöneticilerini ağırladı. Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar ile birlikte tesisleri gezen ve takımın antrenmanını da izleyen Genel Müdürler Bilgehan Yılmaz ve Deniz Varol, ardından Başkan Mustafa Yılmaz ile bir süre makamında görüştü. Ziyarette, yeni dönem isim sponsorluğu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve en kısa sürede sözleşmenin devamı için iyi niyet görüşleri belirtildi. Ziyarete futbolcular Nuri Şahin ve Lukas Podolski de eşlik etti.