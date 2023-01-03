Başkan Yücel, “2022'de hedeflerimizin üzerinde hizmet ürettik”

Alanya'mıza daha iyilerini kazandırmak için çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz” dedi.

Alanya Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Alanya Belediyesi tarafından 2022 yılında yürütülen çalışmalar ve projeler, hazırlanan bir video ile meclis üyelerine sunuldu. Meclisin açılış konuşmasını gerçekleştiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Ülkemizin en gözde kentlerinden biri olan Alanya'mızı hep birlikte daha yükseklere taşımak için Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023 yılında da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Barışın ve huzurun en güzel örneği olan bu kentin güzel insanlarına hizmette bulunmayı kutsal bir vazife, büyük bir onur ve gurur olarak gördüğümüzü bir kez daha ifade etmek isterim. Halkımızın yetki verdiği yaklaşık 9 yıllık dönemde, şehrimizin sahip olduğu kazanım ve değerleri koruyup, daha yükseğe taşımaktan ve kentimize yeni hizmetler sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Oba bölgesinde sportif faaliyetlere katkı sağlamak amacıyla Kapalı ve Yarı Olimpik Spor Salonu Projesinin 250 milyon TL maliyeti olduğunu ifade eden Başkan Yücel, bu projenin yüzde 90'ının tamamlandığını ve 18 branşa hizmet vererek bölgenin en büyük tesislerinde biri olacağını söyledi. Mevsimlik bitkilerin yüzde 90'ınını ürettiklerini ifade eden Başkan Yücel, “Çok yıllık bitki üretimine de başladık ve yüzde 50 seviyesine geldik. Elikesik bölgesinde daha önce kurduğumuz 2 seraya üçüncüsünü ekliyoruz. Hobi bahçesi ve tropikal meyve yetiştirme alanlarımızı kuruyoruz. Yenilenebilir enerjide 2.6 megavat ile başladığımız GES santrallerimiz 4.2 megavat seviyesinde. Bunu yeni açacağımız santralle 4.5 megavatın üzerine çıkaracağız. Resmi işlemleri bitti bu ay içerisinde ihaleye çıkarıyoruz. Sadece Güneş Enerji Santrali'nden (GES) 2022 yılında 15 Milyon TL gibi bir para belediyemizin kasasına girdi” şeklinde konuştu.

En çok eleştirilen konulardan biri olan yeni belediye hizmet binasına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yücel, “Bugüne kadar yeni belediye hizmet binası ile ilgili çok eleştiri aldık. Bunlar haklıdır ama bu bizden veya belediyemizin ekonomisinden kaynaklı sebepler değildi. Bizim verdiğimiz tarihten bu yana 16-17 tane hakkediş yapıldı ama tasfiye kararı istendi. Bu karar 1 yıl sürdü. Akabinde tekrar uzlaştık ama pandemiden dolayı durdu. O dönemde yüklenici firma sahibi hayatını kaybetti ve firmaya kayyum atandı. Süreç hukuksal olarak devam etti ve en sonunda iptalini yaptık. Nihayet yeniden ihalesini yaptık. Sözleşmemiz 10 aylık, Allah izin verirse paramız da pulumuz da var sadece yüklenici firmanın işi bitirmesini bekliyoruz” dedi .

Temizlik işlerinde görevi devir aldıklarında yaklaşık 14 çöp lokasyonu olduğunu söyleyen Başkan Yücel, şu anda lokasyon sayısının 31 bini bulduğunu kaydetti. 2014 yılında kişi başına düşen yeşil alan ve sosyal donatı alanının 2,5 metrekare iken bugün 4 katına çıkarak 10 metrekare olduğunu ifade eden Başkan Yücel, “2022 yılında 4 yıldır verdiğimiz ruhsat kadar ruhsat verdik ve ruhsattan gelirimiz sadece 43 Milyon 900 Bin Lira. Alanya'da özel bir yapı denetim firmasının geliri Alanya Belediyesi'nden daha fazladır. Biz ruhsattan 43 milyon para topladıysak bizim her verdiğimiz ruhsattan Büyükşehir'e de alt yapı bedeli olarak gidiyor. Su gelirleri ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi bizden daha fazla gelir elde ediyordur” dedi.

Alanya Belediyesi'nin 5 üyeden oluşan Denetim Komisyonu üyeliğine CHP grubu adına Nazmi Zavlak, İYİ Parti grubu adına Fikret Arık, AK Parti grubu adına Alper Birer ve MHP grubundan ise Tunahan Kasapoğlu ve Fevzi Alaettinoğlu yapılan kapalı oylama ile seçildiler. 1 yıl boyunca görevde kalacak olan Denetim Komisyonu üyeleri 1 yıl görev yapacak.