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Başkan Yücel, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı ziyaret

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Demirtaş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Demirtaş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Yücel, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününü de adını “Ekim” koyduğu yavru köpek ile birlikte kutladı.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Demirtaş'ta bulunan Alanya Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı ile birlikte tesisi gezen Başkan Yücel, barınakta bulunan hayvanlara yem vermeyi de ihmal etmedi. Barınakta bulunan 557 köpek, 50 kedi, 2 martı ve 1 kartalın bakım ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına ellerinden gelen desteği sağladıklarını belirten Başkan Yücel, hayırseverler ve hayvanseverlerden mama yardımı talebinde bulundu.


"Onlar bizim can dostlarımız"


Başkan Yücel, “Demirtaş Mahallemizde inşa ettiğimiz 27.000 metrekarelik alanda bulunan Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizde can dostlarımıza hizmet vermekteyiz. İnsana ve tabiata verdiğimiz değer ile oluşturduğumuz bu tesis sayesinde merkezde ve kırsalda bakıma ve tedaviye muhtaç hayvanlarımızı korunaklı bir ortama kavuşturuyoruz. Bu vesileyle buradan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününü kutluyorum” dedi.


Başkan Yücel, barınakta bulunan bir yavru köpeğe de “Ekim” ismini vererek elleriyle besledi. Başkan Yücel, yaralı halde bulunan bir kartala da yem verdi.

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