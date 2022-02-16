Başkan Yücel: Alanya'da parksız mahalle bırakmadık”

Alanya Payallar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Zahide Ballı Parkı'nda incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Parksız mahalle bırakmadık, geçtiğimiz dönem 122 parkı hayata geçirdik. Bu dönem de 32. parkımız bitti, 17 parkın yapımı sürüyor” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Payallar Mahallesi'nde devam eden ve tamamlanan projeleri yerinde inceledi. Payallar Mahalle Muhtarı Ali Öztürk ile birlikte yapımı tamamlanan Zahide Ballı Çocuk Parkı'nda incelemelerde bulunan Başkan Yücel, çocuklara ve ailelerine eğlenceli vakit geçirebilecekleri, yetişkin oyun ve spor gruplarının da yer aldığı kaliteli bir parkın yapımını tamamladıklarını söyledi.

“Parkı olmayan mahalle kalmadı”

Sırtlandeliği Mevkii'nde yapılan ve çevre düzenlemesinin ardından halkın kullanımına açılacak Zahide Ballı Çocuk Parkı'nın bölge halkına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Yücel, “Alanya, Türkiye'nin en fazla göç alan bölgelerden birisi. Temel alt yapı, yol ve suyun yanı sıra pek çok sosyal donatı alanlarına da ihtiyacımız var. Bu alanlar içinde tabi ki çocuklarımızın da ihtiyacı olan, enerjilerini atacakları alanlara gereksinim var. Biz geçen dönem içerisinde 122 parkımızı hayata geçirdik ve parkı olmayan mahalle bırakmadık” dedi.

“17 yeni parkın yapımı sürüyor”

“Bu dönemde de şu anda 32'inci parkımız bitti” diyen Başkan Yücel, 17 yeni parkın da yapım aşamasında olduğunu belirtti. Başkan Yücel, “Bu parkımız da şu anda son halini almak üzere. Artık mahallelere değil, mahallelerdeki semtlere, yapılaşmanın yoğun olduğu yerlere park yapıyor, ihtiyaç olan her bölgeyi sosyal donatı alanları ile süslüyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Şimdiden mahalle halkına, Payallar bölgemize bu parkımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Bir ihtiyaçtı”

Payallar Mahalle Muhtarı Ali Öztürk de yapılan çalışmalar hakkında “Payallar'ın ihtiyacı olan parklarla ilgili başkanımıza müracaat ettik. Şu an da bu parkımız bitmek üzere ikinci parkımız da yapılıyor. Hakikaten bu bir ihtiyaçtı. Hem vatandaşlarımız hem de bizler memnunuz” şeklinde konuştu.