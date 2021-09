Başkan Yücel: “Artık sadece turizm tarım değil bir de üniversite kentiyiz”

Alanya Belediyesi'nin “Öğrenci Dostu Alanya Projesi” kapsamında hayata geçirdiği Gençlik Hizmetleri Birimi'nin ve Kampüs Alanya Mobil Uygulaması'nın lansman toplantısı Kaymakam Fatih Ürkmezer, ALKÜ ve Alanya HEP Rektörleri ile oda başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi'nin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi öğrencileri için başlattığı Öğrenci Dostu Alanya Projesi kapsamında hayata geçirilen “Kampüs Alanya” adlı mobil uygulamayı ve Gençlik Birimini tanıttı. Alanya Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen tanıtım programına Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, ALKÜ Rektörü Ekrem Kalan, Alanya HEP Rektör Vekili Gülbuğ Erol ile oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“Öğrencilerin fikirleri burada hayat bulacak”

Projeyi katılımcılara tanıtan Alanya Belediyesi ALKÜ Gençlik Hizmetleri Birim Sorumlusu Aksen Uçaner, öğrencilerin iOS ve Android tabanlı mobil cihazlardan uygulamaya erişebileceğini belirtti. Uygulamanın öğrenciler için sosyal aktivitelerden iş imkanlarına, indirim fırsatlarından şehir rehberine kadar pek çok avantaj sunduğunu belirten Uçaner, “Öğrenci Dostu Alanya Projesi ile öğrencilerin sosyal ve kültürel projelere katılımlarını sağlamak istiyoruz. Bu amaçla ALKÜ Kestel Yerleşkesi içerisinde Öğrenci Birimi kurduk. Öğrencilerin de fikirlerini gerek yerel, gerekse ulusal ve uluslararası uygunluklarına göre hayata geçirmeye çalışacağız” dedi.

“İstihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz”

Proje ile esnafa olduğu kadar öğrenciye katkıyı da hedef aldıklarını belirten Uçaner, “Hem okuyup hem çalışmak isteyen öğrencilerimiz bu uygulama üzerinden Alanya Belediyesi İstihdam Ofisi ile İŞKUR işbirliğinde açılan iş ilanlarına da kolaylıkla ulaşabilecekler. Hem öğrencilerin, hem esnafların kazançlı çıkacağı bir alt yapı oluşturmaya gayret gösterdik” diye konuştu.

“İndirimli fırsatlar sunulacak”

Sadece ALKÜ ve Alanya HEP'li öğrencilerin yer alabileceği platformda esnafların diledikleri oranda öğrenciler için indirimli satış yapabileceklerini belirten Uçaner, “Esnaflarımızın buraya katılımı gönüllülük esasına dayalı. Dilerlerse basit bir şekilde kaydolabilecekler ve yine diledikleri oranda indirimle öğrencilere satış yapabilecekler. Onlara doğrudan 16 bin öğrenciye ulaşabilecekleri bir alan sunduk. Öğrencilere ve esnaflarımıza katkı sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Sosyal hizmetlerin yanı sıra kültürel faaliyetler de yer alıyor"

Oluşturulan Gençlik Hizmetleri Tesisinde kütüphane, oyun alanları, çamaşır yıkama servisine kadar pek çok hizmetin sunulduğunu belirten Uçaner, sanatsal ve sportif anlamda ücretsiz kursların açılacağını, dileyen öğrencilerin Alanya Belediyesi'nin spor hizmetlerinden indirimli faydalanacağını söyledi.

“Burs ve sosyal yardım imkanı sunulacak”

Gerekli şartların oluşması durumunda öğrencilere platform üzerinden burs ve sosyal yardım desteğinin de sağlanabileceğini ifade eden Uçaner, “Öğrenciler için uygulamamız pek çok şey barındırıyor, Alanya haberleri, şehir rehberi, otobüs güzergah ve saatleri, şehir kameraları, nöbetçi eczaneler, öğrenci rehberi ve daha niceleri bu uygulama üzerinden tek tık uzakta olacak” dedi.

“Engelli öğrenciler unutulmamalı”

Projeyi değerlendiren Alanya HEP Rektör Vekili Gülbuğ Erol, çalışmanın Alanya adına fark yaratacağını belirterek, öğrencilerin Alanya'ya gelince yabancılık çektiğine vurgu yaptı. Bu uygulama ile bu durumun ortadan kalkacağını ifade eden Erol, “Bir de ek olarak önerimiz var, üniversite olarak görme engelli öğrenciler için hazırladığımız bir platformumuz var bu uygulamanın içerisinde yer almasını isteriz” diye konuştu.

“Kaynaşmayı kolay ve hızlı hale getirecek”

Uzun bir sürenin ardından başlayacak yüz yüze eğitimde bu uygulamanın faydalı olacağını belirten ALKÜ Rektörü Ekrem Kalan, “Kent olgusunu güçlendiren en önemli unsurlardan biri üniversitelerdir. Başkanımız bu kaynaşmayı sağlamak öğrencilere rehberlik edecek önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu sadece alışveriş uygulaması değil istihdamın da kapısını açacak bir uygulama” dedi.

“Artık sadece turizm tarım değil bir de üniversite kentiyiz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, turizm, tarım ve ticaretle anılan Alanya'nın aynı zamanda bir de uluslararası üniversite kenti olduğunun altını çizdi. Başkan Yücel, “Kentimiz 36 bin yabancının yaşadığı, yabancı öğrencilerin olduğu uluslararası bir üniversite kenti. Alanya'ya değer katacak en önemli unsurlardan birisi üniversite. Toplumumuzun ortak değerlerini ortak bir noktada buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu proje esnaflar tarafından da desteklenmeli”

Alanya Belediyesi'nin kentin gelişmesi adına çok önemli bir projeyi hayata geçirdiğini ifade eden Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de, “Bu çok paydaşlı bir uygulama. Her esnafın katkısı olursa bu proje anlamlı olur. O yüzden oda başkanlarımız hassas davranmalı. Biz de elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Böyle bir uygulamanın cebimizde olması çok önemli. Nereye gidilir, ne yenir, neresi gezilir her şeyi barındırıyor. Ayrıca hem okuyup hem çalışmak isteyen öğrenciler de var. Bu uygulama istihdam kapısını da açıyor. Her şeyi dört dörtlük düşünülmüş” dedi.