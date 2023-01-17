Başkan Yücel, asfalt yenileme çalışmalarını inceledi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Hacet Mahallesi Dere Sokak'ta başlayan asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Alanya Belediyesinin 2023 yılı yatırım programında yer alan asfalt yenileme çalışmalarına Hacet Mahallesi Dere Sokak'ta başlandı. Fen İşler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda öncelikle eski asfalt, kırım makineleri ile geri dönüştürülüyor. Caddedeki altyapı da kontrol edilerek eskiyen veya kullanılamaz olan kısımlar değiştiriliyor. 2023 yatırım programında yer alan altyapı ve asfalt yenileme çalışmalarının startını verdiklerini vurgulayan Başkan Yücel, “Şehir merkezinde zaman aşımı nedeniyle eskiyen ve yıpranan yollarımızda yenileme çalışmalarına başladık. Şehrimizin ulaşım konforunu artıracağız” dedi.

Farklı mahallelerde yaklaşık 7 cadde ve sokakta yeni asfalt serimi yapılacağını belirten Başkan Yücel, “Alanya'mızın merkezinde Saray, Güllerpınarı ve Kadıpaşa Mahallelerimizde 7 tane sokak ve caddelerinde ekonomik ömrünü tamamlayan yollarımızda hem altyapı hem üstyapı hem de ulaşım konusunda konforlu bir sürüş için buradaki caddelerimizi yenileme çalışmalarına başladık. Zaman aşımından dolayı eskiyen ve altyapı çalışmaları nedeniyle bozularak bakıma ihtiyacı olan caddelerimizin şu anda yenilemek için kolları sıvadık. Ben şimdiden bölge halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.