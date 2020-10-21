İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yücel Bakan Çavuşoğlu'na projelerini anlattı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret ederek yeni projeler hakkında bilgiler verdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek yeni projeler hakkında bilgiler verdi.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret etti. Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Yücel, yapmış olduğu yeni projelerden bahsederek fikir alışverişinde bulundu.


Bakan Çavuşoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Başkan Yücel ise, “Ülkemizin ve Alanya'mızın gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret ettik. Projelerimizden bahsettik. Yakın ilgisiyle bizleri yine son derece güzel ağırlayan ve bugüne kadar projelerimize verdiği katkılar adına Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.


Başkan Yücel ayrıca Bakan Çavuşoğlu'na ay yıldız motifli bir tabloda hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.