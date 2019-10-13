Başkan Yücel basın mensuplarına seslendi: "Işığınız hep yansın”

Yücel basın mensuplarına seslenerek, "Işığınız hep yansın” dedi.

Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 2018 Yılı Medya Başarı Ödülleri, düzenlenen törenle verildi. Törene Antalya Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mevlüt Yeni, TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, Yılın Televizyon Habercisi Ödülü'nü alan Didem Arslan Yılmaz, Yılın Gazetecisi Ödülü'nü alan İsmail Saymaz, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, siyasi parti temsilcileri kurum müdürleri ve gazeteciler katıldı.

“Işığınız hep yansın”

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye davet edilen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, burada olduğu için mutluluk duyduğunu kaydetti.

Yücel, “Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ve operasyonda şehit olan tüm şehitlerimiz için de ülkemizin başı sağ olsun. Basın mensupları olarak sizler daima biz yerel idareciler ile halk arasında bir köprüsünüz. Işığınız hep yansın” dedi.

Başkan Yücel'in konuşmasının ardından ödüller sahiplerini buldu.