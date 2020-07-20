Başkan Yücel, dere ıslah çalışmasını yerinde inceledi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sugözü Mahallesi Benliler Sokak'ta devam eden 3. etap dere ıslah çalışmasını yerinde inceledi.

Sugözü Mahallesi Benliler Sokak'ta olası heyelanı önlemek amacıyla 3. etap dere ıslah çalışması devam ediyor. Hacet Deresi'nde bölgenin yapısı gereği heyelan riskini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilk 2 etabı tamamlarken 3. etapta da sona geldi. 1 ay içerisinde tamamlanması öngörülen çalışmaları Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yerinde inceledi.

200 metre uzunluktaki çalışmada sona gelindi

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Hacet Deresi 3. Etap ıslah çalışmasında sona gelindi. Öncelikle heyelan riskini azaltmak amacıyla 200 metre uzunlukta, 4x4 menfezlerle gerçekleştirilen çalışmanın 1 ay içerisinde tamamlanacağı açıklandı.

“Heyelan riskini azaltıyor, rekreasyon alanının alt yapısını oluşturuyoruz”

Geçen yıl Mamadı Bölgesi'nde yaklaşık 2 kilometrelik menfez ve ıslah çalışmasını gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Yücel, "Bu yıl da Benliler Sokak'ta 4x4 kutu menfezle ıslah çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede hem heyelan riskini önlemek hem de rekreasyon alanı oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmayla birlikte buraya bir de moloz döküm sahası oluşturuyoruz. Şehrimizde hafriyat çalışması yapan bütün firmalar buradan yararlanabilecek. Bölge halkımızın konforunu yükseltmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmayı 1 ay içerisinde tamamlayacağız. Şimdiden hayırlı olsun.” dedi.