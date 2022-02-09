Başkan Yücel Emıtt'te Alanya'yı tanıttı

Turizm sektörünün uluslararası buluşma noktası EMITT'te Alanya, 42 metrekare stantta Kızılkule ve Deniz Feneri görselleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı (EMITT) iki yıl aradan sonra 9 Şubat'ta kapılarını yeniden açtı. İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde 4 gün sürecek tanıtım şöleninde Alanya rüzgarı esti. Turizm sektörünün uluslararası buluşma noktası EMITT'te Alanya, 42 metrekare stantta Kızılkule ve Deniz Feneri görselleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Aynı zamanda Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, ALTİD ve ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Alanya'yı temsil ettiler.

“Aceleci davranmayalım, fiyatları düşürmeyelim”

Fuarın ilk gününde Başkan Yücel, acente ve tur operatörleriyle görüşmeler yaparak 2022 turizm sezonunun nabzını aldı. EMITT'in dünya turizmine yön veren bir fuar olduğunu söyleyen Yücel, “25. kez düzenlenen fuarda her yıl 45 bine yakın turizm profesyoneli bir araya geliyor. 50 ülkenin turizm temsilcileri kendi ülkelerini anlatmak için EMITT'te çalışma yapıyor” dedi. Yaptığı görüşmeler neticesinde 2022 yaz sezonu rezervasyon sayılarının ve uçak planlamalarının iyi seviyelerde olduğunu vurgulayan Başkan Yücel, “Aceleci davranmayalım ve fiyatları düşürmeyelim. İyi geçen 2019 sezonu sayılarını yakalayacağımıza inanıyorum” dedi.

“Turizmin beşiği Alanya'dır”

Turistik tesis çeşitliliğinin yüksek olması ve tarih, doğa ve şehir yaşamının iç içe olmasından dolayı iklimin de muazzamlığıyla Alanya'nın dünya çapında büyük ilgi gördüğünü söyleyen Başkan Yücel, “Turizm denince Türkiye'de Alanya akla gelir. Türkiye turizminin ilkleri her zaman Alanya'da başlamıştır. Bu tecrübe dünya turizm kentleriyle baş edecek ve çoğunun önüne geçecek kabiliyeti kazandırmış ve söz sahibi olmamızı sağlamıştır” dedi.

“Alanya'da turizmi iyi yönetiyoruz”

Alanya standına büyük ilgi gösterildiğini söyleyen Başkan Yücel, “Son yıllarda dünya genelinde yaşanan zorluklara rağmen Alanya turizmi iyi idare ediliyor. Devlet yöneticilerimizden bu konuda övgüler alıyoruz. Turizmi iyi yönetiyoruz. Güvenin olduğu yerde turist gönül rahatlığıyla tatilini yapar ve şehre ekonomik katkılar sunar. EMITT'te oldukça faydalı temaslar sağladık. Emeği geçenleri kutluyor ve kazananın ülkemiz ve milletimiz olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“2022 turizmi için umutluyuz”

ALTİD Başkanı Burhan Sili de yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; “İlk yıllarından beri aralıksız olarak katılım sağladığımız fuar dünya çapında prestijli ve önemli bir fuar. Dünya turizm fuarları arasında ilk beş sırada yer alıyor. Yüz yüze yapılan görüşmeler fuara olan ilgiyi daha da artırıyor. EMITT'te Antalya'nın tüm ilçeleriyle birlik içinde tanıtım stratejisi yürütüyoruz. Acente ve tur operatörleriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde 2022 yaz turizm sezonunun olumsuz geçmeyeceği yönünde geri bilirimler aldık. Satışların Şubat başında durağanlık yaşamasına rağmen olumsuzluk olmadığı yönde beyanatlar var. Bu haberler Alanya ekonomisinin bel kemiği turizm sektörü adına ve esnafımız adına oldukça önem taşıyor. 2021'den çok daha iyi bir yıl geçireceğimize inanıyoruz.”