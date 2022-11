Başkan Yücel, fitness antrenörlerine kentteki yatırımları anlattı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'da faaliyet gösteren fitness antrenörleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Yücel, “Sporun ve sporcunun başkenti Alanya'mızda sporu teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak adına elbirliği ile çalışmalıyız” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'da faaliyet gösteren fitness antrenörleri ile bir araya gelerek kentte devam eden spor yatırımları, gerçekleşen ve ilerleyen süreçte gerçekleşecek spor faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, kentte spora olan ilginin artırılması adına atılabilecek adımlar hususunda antrenörlerin fikir ve görüşlerini dinledi. Alanya Belediyesi'nin spor alanında kentte büyük bir atılım başlattığını belirten Başkan Yücel, “Kentimizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her noktasında spor alanları oluşturduk. Vatandaşlarımızın gündelik spor alışkanlıkları kazanabilecekleri, yürüyüş ve koşu aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri düzenlemeler yapıyor, uygun her noktaya spor aletleri yerleştiriyoruz. Öte yandan farklı mahallelerimizde kapalı spor salonları yapıyoruz. Aynı anda 17 farklı spor etkinliğine ev sahipliği yapabilecek. Oba Kapalı Spor Salonumuz hızla yükseliyor. Farklı lokasyonlarda yenilerini de oluşturmak için çabalarımız sürüyor. Parklarımızda, sahil bandı çalışmalarımızda muhakkak spor alanları oluşturuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her yatırımı sporla uyumlu bir şekilde dizayn ediyoruz. Kent kimliğine sporu daha da aşılamak, genç nesillere sporu sevdirmek adına sizlerin de desteğine ihtiyacımız var” diye konuştu.