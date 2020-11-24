Başkan Yücel ilkokul öğretmenini unutmadı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Öğretmenler Günü nedeniyle İlkokul Öğretmeni Müşerref Demirci'yi evinde ziyaret etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir dizi etkinliklere katılan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bugün sabah saatlerinde Hayate Hanım İlkokulu'nda Öğretmeni olan Müşerref Demirci'ye sürpriz bir ziyarette bulundu.

Yücel: “Her zaman öğretmenlerimizin yanındayız”

Zaman zaman duygusal anların yaşandığı ziyarette, yaklaşık bir saat boyunca öğretmeni ile hasret gideren Başkan Yücel; “Sadece özel günlerde değil, her zaman öğretmenlerimizin yanındayız. Benim bu günlere gelmemde büyük katkısı olan ilkokul öğretmenime bir kez daha teşekkür ederek, öğretmenler gününü kutluyorum ve sağlıklı uzun bir ömür diliyorum.” dedi.