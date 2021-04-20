Başkan Yücel, işçilere mesleki yeterlilik belgesi verdi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi ile Mesleki Yeterlilik Kurumu'nca yetkilendirilmiş firma tarafından düzenlenen eğitim neticesinde başarılı olan belediye işçilerine, mesleki yeterlilik belgelerini verdi.

Alanya Belediyesi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenen eğitim uygulamasında, riskli ve tehlikeli meslek alanlarında çalışan işçiler önce teorik eğitimini alıyor ardından da öğrendiklerini pratik olarak uygulama şansı yakalıyorlar. Bu aşamaları tamamlayan işçiler, sözlü ve yazılı sınavın ardından sertifikalarını almaya hak kazanıyorlar.

Sertifikanın uluslararası geçerlilik ve denkliği var

Alanya Belediyesi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen sertifikanın, Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerde geçerliliği ve denkliği bulunduğu açıklandı. Ayrıca yapılacak sınavlarda başarılı olanlar, belge almaya hak kazanacak ve bu belgeler e-devlet üzerine de kayıt edilecek.

Eğitim Alanya'ya açık olacak

Alanya Belediyesi tarafından yapılacak olan mesleki yeterlilik sınavları, sadece belediye personeline değil Alanya genelindeki makine bakım ve inşaat sektöründeki bazı meslek dallarını da kapsıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan 5444 sayılı kanun ve tebliğine göre tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler arasında yer alan; iskele kurulum elemanı, kalıpçı, demirci, alçı/sıva, alçı/levha, duvarcı, ısı yalıtım, seramik, inşaat işçisi, PVC, boyacı, makine bakımcısı ve makine montajcısı alanlarında yapılacak olan sınavlar ücretsiz olup ilgili kanun kapsamında sınavda başarılı olan kişilerin sınav ve belge masrafları işsizlik fonundan karşılanacak.

Uygulamaların kalitesi yükselecek

Alanya Belediyesi tarafından kentte ilk olacak bu proje sayesinde, Alanya'daki inşaat ve makine alanlarında yapılacak olan uygulamaların uzman kişiler tarafından yapılması, buna bağlı olarak inşaat ve makine işçiliğinin kalitesinin arttırılması, marka değerinin korunması ve işçilik hatalarına bağlı müşteri şikayetleri ile maliyetinin asgari düzeye indirilmesi ve rekabet gücünün arttırılması hedefleniyor.

Yücel: “İşçilerimizin sağlığı ve güvenliğini sağlamak temel prensibimiz”

Alanya'da bir ilki daha başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, “Alanya Belediyesi olarak riskli ve tehlikeli meslek alanlarında çalışan işçilere, mesleki

yeterlilik belgesi kazandırma çalışmalarına başladık. İşçilerimizin sağlığı ve güvenliğini sağlamak bizim temel prensibimizdir. Alanya Belediyesi olarak sağladığımız bu sınavla, kentimizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Uluslararası geçerliliğe ve denkliğe sahip bu eğitimi, sadece kendi personelimize değil Alanya'daki bütün işçi kardeşlerimize sunuyoruz. Eğitime katılan işçiler pratik ve teorik olarak sınavlara girecek, sınavı geçen kişiler de bu belgeye sahip olacak. Bütün işçi kardeşlerime başarılar dilerim" dedi.

Sertifika ve eğitim programı için 18 yaşını doldurmuş herkesin başvuru yapabileceği, gerekli koşulları sağlayanların başvuruları, Alanya Belediyesi'nden yapabileceği açıklandı.