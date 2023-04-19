Başkan Yücel koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Buğlem'e devretti

sınıf öğrencisi Buğlem'e devretti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle minik ziyaretçisi Buğlem'i ağırladı. Alanya Julide Akça İlköğretim Okulu öğrencisi Buğlem, öğretmenleri ile Başkan Yücel'i ziyaret etti ve makam koltuğunu devraldı. Artık geleneksel hale gelen koltuk devir teslimi neşeli anlara sahne oldu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'le sohbet eden Buğlem, Alanya'daki eski evlerin yıkılarak, doğayla uyumlu güneş enerjili evler yapılması talimatını verdi. Alanya'yı çok sevdiğini belirten Buğlem, Alanya Kalesi'ni her zaman ziyaret ettiğini ve Alanya Belediyesi'nin tarihi yapıları güzel koruduğunu söyledi. Bir süre başkanlık koltuğunda oturan Buğlem, teleferiğe çok binmek istediğini ancak annesinin yükseklik korkusu nedeniyle teleferiğe hiç binemediğini söyledi. Başkan Yücel ise Buğlem ve arkadaşlarına teleferikle bir kale gezisi sözü verdi.

Daha sonra Başkan Yücel minik Buğlem'e hediyesini vererek, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egmenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.