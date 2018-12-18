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Başkan Yücel, Obaalacami'de vatandaşlarla buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Obaalacami Mahallesi’nde vatandaşlar biraraya geldi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Obaalacami Mahallesi'nde vatandaşlar biraraya geldi.


Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Obaalacami Mahallesi'nde Obaalacami Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açılışına katıldı. Yücel, kurdele kesiminin ardından dernek binasını gezdi ve elişi ile işlenmiş Türk Bayrağı tablosunu kendisi duvara astı. Yücel, daha sonra kahvaltıda vatandaşlarla buluştu.


Pişi pişiren kadınlara da yardım eden Adem Murat Yücel, mahalle sakinleri ile sohbet etti.

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