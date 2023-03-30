Başkan Yücel öğrencilere sıfır atığın önemini anlattı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde Hayate Hanım İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Başkan Yücel, öğrencilere sıfır atığın önemini anlatarak, “Sizlerin geleceği için, doğamızı korumak için atıklarımızı ayrıştıralım” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü çerçevesinde Hayate Hanım İlkokulu öğrencileri ile buluştu. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir ve Çevre Koruma Müdürü Sevda Çapa'nın da katılımıyla gerçekleşen programda minik öğrencilere sıfır atığın önemi anlatıldı. Alanya Belediyesi eğitimcisi Melike Arslan'ın video ve slayt sunumları ile öğrenciler sıfır atık konusunda bilgilendirildi.

“En büyük destek sizlerden gelmeli”

Çocuklardan ailelerini atıkları ayrıştırmaları konusunda duyarlı davranmaları yönünde teşvik etmelerini isteyen Başkan Yücel, “Doğayı koruyacağız, doğayı korurken kendimizi de koruyacağız. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakacağız. Biz sokaktaki, denizdeki, plajdaki her taraftaki çöpleri topluyoruz. Sizler de ne kadar az çöp atarsa, ne kadar çok ayrıştırırsa biz de o kadar rahatlayacağız. Çok fazla insan temizlik için çalışmayacak, makine ekipman olmayacak, vakit kaybı olmayacak. Hem ekonomimize hem de doğamıza katkımız olacak. Siz de daha az vergi ödeyeceksiniz. Sizlerden de bu kampanyaya destek bekliyoruz. Ailelerinizden, çevrenizden destek isteyin. Temiz bir çevre, temiz bir toplum oluşturalım” diye konuştu.

“Temiz dünya ancak sizin katkınızla olur”

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz da, “Evde bir tane çöp poşetimiz olmasın artık, bir de geri dönüşüm poşetimiz olsun. Belediyemiz her yere geri dönüşüm kutusu koyuyor. Bu çöplerimizi ilgili yerlere bırakalım, temiz ve yaşanabilir bir dünya oluşturalım. Bu sizlerin katkısıyla olur. Alanya Belediyesi geri dönüşüm anlamında bırakın il belediyelerini, Türkiye 6.'sı konumunda. Sizlere de temiz bir dünyada mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.

Başkan Yücel, öğrencilere geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış boyama kitabı, renkli boya kalemleri ve tohumlu kalem hediye etti.