Başkan Yücel: “Öğrencilerin konaklaması için için yeni temeller atılacak"

Komisyondan gelen raporların karara bağlandığı toplantıda konuşan Başkan Yücel, “Bu sezon ilk ve orta öğretimlerde meslek gruplarına göre neredeyse 4 bin 500'e yakın öğrencimiz Alanya'da açılan meslek okullarına kayıt oluyor, buda ara eleman konusunda yaşanan sıkıntıya önemli oranda çare olacak” dedi.

Alanya'nın üniversite öğrencileri tarafından yoğun bir şekilde tercih edildiğini belirten Başkan Yücel, “ Mili Eğitim Bakanlığımızın başlattığı bir proje ile nerdeyse iki katına ulaşan bir öğrenci sayısı var. Aynı zamanda bölgemiz bir turizm şehri, bir tarım şehri, bir inşaat ve ekonomi şehrinin olması gibi bir üniversite şehri oldu. ALKÜ'nün kontenjanın yüzde 98'i doldu. Ek kontenjanlarla bunun yüzde 100 olacağına eminim. Ayrıca AHEP Üniversitemiz geçmiş yıllara göre en çok öğrenci aldığı dönem oldu. Bu da şehrimizin ne kadar güzide bir şehir olduğunu gösteriyor. Bu durum şehrimizin sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitim açısından iyi yönetildiğinin göstergesi. Bu şehrin zenginliklerinden kaynaklanan ve herkesin tercih ettiği bir şehir olduğu aşikardır. Dünyadaki son yıllarda görünün birçok olay karşısında dünyanın en mutlu, en huzurlu ve en güvenli ülkelerinden ve şehirlerinden olduğumuzu gösterdik. Bugüne kadar emek veren ve çorbada tuzu olan herkese sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimiz için yeni temeller atılacak"

Üniversite öğrencilerinin konaklaması için birçok adım atıldığını belirten Başkan Yücel, “Üniversite öğrencilerimizin konaklaması için hem vatandaşlar hem de kamu kurum ve kuruluşları olarak birbirimize yardımcı olalım. KYK'ya bağlı erkek yurduna iki bin kişilik ekleme oldu. KYK'dan dışarıda çok az sayıda bir öğrenci dışarda kalabilir mantığı ile buradaki turizm tesislerinden kiralamak sureti ile hiçbir öğrencimizi açıkta bırakmamak için mücadele ediyoruz. Öğrencilerimizin konaklama ile ilgili sıkıntı yaşamaması için yeni temeller atılacağının müjdesini Sayın Dışişleri Bakanımızın vesilesiyle sizlere de duyurmak isterim. Hiç kimse merak etmesin hiçbir öğrencimiz açıkta kalmayacak” dedi.

Mahmutlar Kültür ve Gençlik Merkezinin temeli atılıyor

Mahmutlar Kültür ve Gençlik Merkezi'nin temel atma töreni 9 Eylül Cuma günü saat 17:00'de gerçekleştirilecek. Başkan Yücel temel atma törenine tüm vatandaşları davet ederek, “Mahmutlar halkımızın ve doğu bölgesindeki vatandaşlarımızın sosyal alan ihtiyacını karşılayacak Kültür Merkezimizde, kütüphanenin yanı sıra üst katında hayata geçireceğimiz Etüt Merkezi ile üniversiteye hazırlanan gençlerimize destek vereceğiz. Tüm meclis üyelerimizi ve Alanya halkımızı Cuma günü gerçekleştireceğimiz Mahmutlar Kültür ve Gençlik Merkezimizin temel atma törenine davet ediyorum” şeklinde konuştu.