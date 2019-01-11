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Başkan Yücel, projelerini anlattı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlar Mahallesi’ndeki vatandaş buluşmasında talepleri dinledi, projelerini anlattı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlar Mahallesi'ndeki vatandaş buluşmasında talepleri dinledi, projelerini anlattı.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, vatandaş buluşmaları kapsamında Mahmutlar Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i meşaleler eşliğinde karşılayan vatandaşlar, toplantıya yoğun katılım gösterdi. Mahmutlar Düğün Salonu'ndaki buluşmada, Alanya Belediyesi'nin çalışmaları sinevizyon eşliğinde anlatıldı. Alanya'nın nüfus yoğunluğu bakımında en büyük mahallesi olan Mahmutlar'a düğün salonu, kültür ve gençlik merkezi yapacaklarını kaydeden Başkan Yücel, "Sizlere siyasetçi sözüyle değil siyasetçi vaadiyle değil adam vaadiyle şeref sözüyle bölgenin en büyük kültür ve gençlik merkezini bu bölgeye kazandıracağız" dedi. Başkan Yücel, daha sonra yapacaklarını söylediği projenin 3D görüntüsü sinevizyonda izletti.


Başkan Adem Murat Yücel, açılış konuşmasının ardından vatandaşların taleplerini de dinledi. Söz alan vatandaşları tek tek dinleyen Başkan Yücel, sorunların en kısa zamanda ivedilikle çözüleceğini iletti. Başkan Yücel, Alanya Belediyesi'nin görev ve sorumluluk yetkisi alanında olmayan bölgeler için vatandaşlardan fazla şikâyet aldıklarını, buna rağmen halkın taleplerini ilgili mercilere ileterek takipçisi olacağını belirtti.

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