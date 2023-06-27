Başkan Yücel şehitleri ve kimsesizleri unutmadı

Başkan Yücel daha sonra Belediye Mezarlığı'nda vatandaşlara çiçek dağıttı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kurban Bayramı arifesinde Alanya Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Alanya Müftü Vekili Personel Şube Müdürü Mehmet Fatih Arslan'la birlikte şehitlerimize dua eden Başkan Yücel, şehit yakınları ile de bir araya geldi. Şehitlerimizin mezarlarına karanfil sunan Başkan Yücel, “Bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Kimsesizler unutulmadı

Başkan Yücel, Kurban Bayramı öncesi kimsesizleri de unutmadı. Müftü Vekili Arslan ve Alanya Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar'la birlikte kimsesiz mezarlara çiçek eken ve su veren Başkan Yücel, dualarla kimsesiz vatandaşlara rahmet diledi.

Vatandaşlara çiçek dağıtıldı

Alanya Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği çiçek dağıtımı bu yıl da gerçekleştirildi. 31 mezarlıkta 60 bin çiçek ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı. Alanya Belediye Mezarlığı'nda çiçek dağıtımına katılan Başkan Yücel, vatandaşlara çiçek dağıttı. 22 türde farklı çiçeklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Başkan Yücel'e teşekkürlerini sundular.